A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (27) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que prevê a abertura de um programa de anistia de juros e multas para contribuintes com dívidas relacionadas ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). O texto seguirá para sanção.

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O projeto recebeu apenas três votos contrários, de vereadores da oposição: Roberto Chagas, Sérgio Camargo e Thomaz Henrique, todos do PL.