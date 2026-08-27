O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou a lei que autoriza o município parcelar em 360 vezes (30 anos) as dívidas com o governo federal, com base na PEC dos Precatórios. O principal foco é o débito referente às parcelas não pagas do empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), que está em R$ 339,36 milhões.

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A norma, de autoria de Sérgio e aprovada pela Câmara na última terça-feira (25), prevê ainda que, além do parcelamento, a Prefeitura poderá pagar parte da dívida de outras duas formas. Uma delas é com a cessão de imóveis do município para o governo federal, que poderá ser usada para abater até 20% do valor. O texto publicado no diário oficial nessa quinta-feira (27) lista 10 imóveis, avaliados em R$ 48,926 milhões, que poderão ser transferidos para a União.