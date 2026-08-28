Letícia Maria, reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), ministrou palestra no Fórum OVALE Taubaté#400 sobre o futuro da universidade.
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O evento é realizado no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau, no centro de Taubaté, com transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE.
Objetivo do evento é resgatar a história da cidade, entender os desafios atuais e discutir as escolhas que podem definir o futuro da cidade. Para tanto, o Fórum reuniu representantes dos setores público, empresarial, acadêmico e da sociedade.
O evento começou às 8h30, com uma recepção das participantes e seguiu com uma programação que combina debates sobre a trajetória histórica do município, perspectivas para a indústria, novas tecnologias e o futuro da educação.
Letícia Maria disse que a universidade tem um papel fundamental para o desenvolvimento e o futuro das cidades.
"Nosso papel também é de pautar os caminhos e responder às demandas da sociedade, além de criar essas pautas. Uma universidade não apenas divulga o conhecimento, mas produz o conhecimento".
Segundo Letícia, a transformação observada em Taubaté nas últimas décadas tem a presença da Unitau com a formação de pessoas e profissionais para mudar e desenvolver a sociedade.
Palestras
A primeira palestra ocorreu às 10h, com o tema “Taubaté, a capital dos carros voadores”, apresentada por Cleber Lorenzi, Head de Industrialização da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer. O tema colocou em discussão o avanço da mobilidade aérea e o potencial de novas tecnologias para a economia da cidade e da região.
Às 10h40, foi realizada a primeira mesa-redonda, com o tema “Taubaté e a história do Brasil: passado presente”. A conversa reuniu a historiadora Rachel Abdala, diretora do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Unitau; o pesquisador Pedro Rubim, fundador do Almanaque Urupês; e o arquiteto, urbanista e professor especialista em Patrimônio Cultural Benedito Assagra Ribas de Mello.
A mediação foi do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
Depois do coffee break, às 11h30, o debate voltou-se para as perspectivas econômicas e empresariais do município. A segunda mesa-redonda teve como tema “Taubaté, rumo aos 400 anos: caminhos do futuro”.
Participaram Vilque Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen em Taubaté; Thiago Torres, diretor da fábrica da Alstom em Taubaté; Priscila Souza, CEO da Milclean; e Fernando César de Moraes, delegado municipal do Creci. A mediação foi do repórter especial de OVALE, Xandu Alves.
Educação e industrialização
A programação segue com palestra, às 12h20, do prefeito de Taubaté, Sérgio Victor, que vai falar sobre a industrialização da cidade.
O encerramento do conteúdo do fórum será marcado, às 13h, pela entrega do pacto “Taubaté#400, construindo o futuro”. O encerramento oficial está previsto para 13h15.
Taubaté rumo aos 400 anos
O Fórum OVALE Taubaté#400 integra o projeto especial desenvolvido por OVALE para marcar a trajetória do município, fundado em 1645, e estimular uma reflexão sobre os caminhos que a cidade poderá seguir nas próximas décadas.
A proposta é olhar para os quase quatro séculos de história de Taubaté sem perder de vista os desafios que estão diante da cidade. Indústria, tecnologia, educação, patrimônio, desenvolvimento econômico e inovação estarão presentes nas discussões.
O projeto Taubaté#400 também conta com conteúdo especial nas plataformas de OVALE, incluindo reportagens, vídeos, infográficos, podcasts e outras ações ao longo do período de comemoração.
O projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar. Veja a apresentação do projeto nesse link.