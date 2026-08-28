Letícia Maria, reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), ministrou palestra no Fórum OVALE Taubaté#400 sobre o futuro da universidade.

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O evento é realizado no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau, no centro de Taubaté, com transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE.