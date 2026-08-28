O Fórum OVALE Taubaté#400 realiza nesta sexta-feira (28), em Taubaté, duas mesas-redondas para discutir a história e o futuro da cidade.
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O encontro reúne historiadores, pesquisadores, empresários, autoridades e representantes de instituições para refletir sobre a trajetória do município e os desafios que estarão no caminho de Taubaté nas próximas décadas.
Realizado no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau (Universidade de Taubaté), no centro da cidade, o fórum começou às 8h30, com welcome coffee, e conta com transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE. A programação segue até o início da tarde.
Primeira mesa debate a história
A primeira mesa-redonda foi realizada às 10h40, com o tema “Taubaté e a história do Brasil: passado presente”.
Participaram a historiadora Rachel Abdala, diretora do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Unitau; o pesquisador Pedro Rubim, fundador do Almanaque Urupês; e o arquiteto, urbanista e professor especialista em Patrimônio Cultural Benedito Assagra Ribas de Mello. A mediação será do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
O debate colocou em perspectiva a importância de Taubaté na história brasileira, além de discutir a preservação da memória e do patrimônio cultural do município.
Segunda mesa discute o futuro
Após o coffee break, às 11h30, o fórum mudou o foco para a economia e os próximos passos do município. A segunda mesa-redonda teve como tema “Taubaté, rumo aos 400 anos: caminhos do futuro”.
O debate reuniu Vilque Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen em Taubaté; Thiago Torres, diretor da fábrica da Alstom em Taubaté; Priscila Souza, CEO da Milclean; e Fernando César de Moraes, delegado municipal do Creci. A mediação é do repórter especial de OVALE, Xandu Alves.
A discussão abordou as perspectivas para a indústria, os negócios e o desenvolvimento econômico de Taubaté, em um momento em que a cidade se prepara para completar 400 anos.
Vilque Rojas disse que o mais importante do que ganhar o jogo é continuar jogando, sobre a sustentabilidade da fábrica da Volkswagen em Taubaté.
"Então, para mim, isso é o grande desafio. Ter a continuidade, garantir novos investimentos, garantir modernização, novos produtos. E muito focado internamente também é o trabalho em cima das pessoas, né? O que a gente fala aí a inserção da diversidade, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que esse esse é o grande desafio no nosso tempo (...) nosso desafio é trabalhar pra ter um ambiente mais saudável, ter um ambiente diverso e valorizar nossas pessoas, sejam mulheres, sejam PCD, né, seja toda essa gama. A gente acredita muito que esse é o diferencial que vai trazer um resultado ah muito grande, né? Então o nível alto hoje por que por que das da Taubaté é bom, né? É porque talvez a gente invista em pessoas. Porque seja uma parte mais uma fábrica mais, aí você teve o privilégio de ver, é uma fábrica alegre. Né? Eu acho que essa é uma é uma mensagem positiva, acho que esse é o futuro que eu espero em Taubaté."
Thiago Torres falou sobre investimentos da Alstom na fábrica de Taubaté.
"A gente investiu mais de 130, 150 milhões na planta de Taubaté. A gente não pode deixar esse investimento, né, ser perdido. Então, a gente tem que lutar pela sobrevivência da indústria nacional. Eu me orgulho muito de ter começado lá há 25 anos atrás, começando como estagiário, passando por diversas áreas, tendo oportunidade de trabalhar em vários países pela empresa, ter morado fora muitos anos. Então, a gente não vai desistir do Brasil, não vai desistir da nossa planta em Taubaté, mas a gente tem que ser muito resiliente, porque não é fácil, né? Com juros altos, as dificuldades econômicas..."
Priscila Souza contou como a Milclean trabalha com tecnologia e inovação, sempre com foco nas pessoas.
"O desafio é implantar tecnologia, mas entender que quem opera são as pessoas... Nosso planejamento precisa ter isso em mente. A gente precisa crescer, mas também capacitar as pessoas." (ou: "A gente precisa crescer e capacitar as pessoas (...) Então, hoje, nós estamos em praticamente no Brasil todo. Nós temos aí, Estados Unidos, Orlando, e um projeto futuro pra Portugal.Então, quando a gente fala isso, estamos levando o nome de Taubaté pra fora também, né? A gente sempre faz questão de lembrar que nós... a nossa origem é uma empresa taubateana, e todo o nosso apoio fica aqui dentro da cidade de Taubaté. Então, hoje nós somos patrocinadores de mais de 60 times do futebol amador aqui em Taubaté. Estamos presentes também nos esportes de vôlei, eh jiu-jitsu.Toda essa atuação, nós temos responsabilidades junto também com o órgão público."
Fernando César refletiu sobre o mercado imobiliário em Taubaté.
"Até 2024 era o quarto maior mercado imobiliário (...) em 2025 já é o terceiro. A gente tem grandes perspectivas para o futuro. Estamos passando por um período de transição com crédito caro, mas o futuro não nos assusta [ou não nos dá medo], a gente precisa fazer o futuro acontecer."
Tecnologia, educação e indústria
Antes das duas mesas, às 10h, o Head de Industrialização da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, Cleber Lorenzi, apresentou a palestra “Taubaté, a capital dos carros voadores”. O tema colocou em discussão o avanço da mobilidade aérea e o potencial das novas tecnologias para transformar a economia da cidade e da região.
A programação segue ao meio-dia com uma palestra da reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), Letícia Maria, sobre o futuro da universidade. Às 12h20, o prefeito Sérgio Victor apresenta uma palestra sobre a industrialização de Taubaté.
O conteúdo do fórum será encerrado às 13h, com a entrega do pacto “Taubaté#400, construindo o futuro”. O encerramento oficial está previsto para 13h15.
Abertura reúne autoridades
A abertura oficial do Fórum OVALE Taubaté#400 aconteceu às 9h e contou com a participação do diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno; da reitora da Unitau, Letícia Maria; do prefeito Sérgio Victor; e do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth.
A proposta do encontro é aproximar diferentes setores da sociedade para discutir quais escolhas podem ajudar a definir o futuro de Taubaté, sem deixar de lado os quase quatro séculos de história do município.
Taubaté rumo aos 400 anos
O Fórum OVALE Taubaté#400 integra o projeto especial desenvolvido por OVALE para marcar a trajetória da cidade, fundada em 1645, e estimular uma reflexão sobre os caminhos que Taubaté poderá seguir nas próximas décadas.
Indústria, tecnologia, educação, patrimônio, inovação e desenvolvimento econômico estarão entre os assuntos colocados em debate durante o evento.
O projeto Taubaté#400 também reúne conteúdos especiais nas plataformas de OVALE, com reportagens, vídeos, infográficos, podcasts e outras iniciativas ao longo do período de comemoração.
O projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar. Veja a apresentação do projeto nesse link.