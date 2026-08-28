A discussão abordou as perspectivas para a indústria, os negócios e o desenvolvimento econômico de Taubaté, em um momento em que a cidade se prepara para completar 400 anos.

Vilque Rojas disse que o mais importante do que ganhar o jogo é continuar jogando, sobre a sustentabilidade da fábrica da Volkswagen em Taubaté.

"Então, para mim, isso é o grande desafio. Ter a continuidade, garantir novos investimentos, garantir modernização, novos produtos. E muito focado internamente também é o trabalho em cima das pessoas, né? O que a gente fala aí a inserção da diversidade, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que esse esse é o grande desafio no nosso tempo (...) nosso desafio é trabalhar pra ter um ambiente mais saudável, ter um ambiente diverso e valorizar nossas pessoas, sejam mulheres, sejam PCD, né, seja toda essa gama. A gente acredita muito que esse é o diferencial que vai trazer um resultado ah muito grande, né? Então o nível alto hoje por que por que das da Taubaté é bom, né? É porque talvez a gente invista em pessoas. Porque seja uma parte mais uma fábrica mais, aí você teve o privilégio de ver, é uma fábrica alegre. Né? Eu acho que essa é uma é uma mensagem positiva, acho que esse é o futuro que eu espero em Taubaté."