27 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MONTADORA

Volks aumenta produção e aquece cadeia de fornecedores em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Sindmetau
Assembleia com trabalhadores das empresas metalúrgicas no complexo da Volks em Taubaté
Assembleia com trabalhadores das empresas metalúrgicas no complexo da Volks em Taubaté

A alta na produção da Volkswagen em Taubaté já começa a movimentar também as empresas fornecedoras instaladas dentro do complexo industrial. Um acordo coletivo aprovado nesta quarta-feira (26) prevê até nove dias adicionais de trabalho nos próximos quatro meses, com pagamento de abonos a 788 metalúrgicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A negociação foi conduzida pelo Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) e envolve trabalhadores das empresas Aethra, Leadec, M.Shimizu, Knightec, SAS, SM, Powercoat, Vamos e Vuteq.

Segundo o sindicato, os pagamentos referentes aos dias extras devem injetar R$ 1,9 milhão na economia de Taubaté até o fim de 2026. A proposta foi aprovada pelos funcionários em assembleia.

O presidente do Sindmetau, Claudio Batista, o Claudião, afirmou que a negociação buscou garantir aos trabalhadores das fornecedoras uma remuneração próxima à obtida pelos empregados diretos da Volkswagen.

“É muito importante que todos continuem unidos e confiem no Sindicato para que possamos seguir buscando melhorias para os trabalhadores e, consequentemente, para a cidade de Taubaté”, afirmou.

Produção da Volkswagen

O aumento das jornadas acompanha o novo calendário de produção da Volkswagen Taubaté, aprovado pelos trabalhadores da montadora em 23 de julho. A unidade terá nove dias adicionais de produção até dezembro.

Cerca de 3.200 empregados diretos da fábrica também receberão abonos pelas jornadas extras. De acordo com o Sindmetau, esse acordo representa R$ 41,2 milhões em pagamentos adicionais até o fim do ano.

Somados os valores previstos para os funcionários da Volkswagen e das empresas fornecedoras, os dois acordos podem movimentar R$ 43,1 milhões em remuneração extra na região até dezembro.

Ao todo, são 3.988 trabalhadores alcançados pelas negociações: 3.200 empregados diretos da montadora e 788 funcionários das nove empresas fornecedoras.

Efeito na cadeia industrial

O movimento mostra como uma mudança no ritmo da linha de produção da Volkswagen repercute em toda a cadeia instalada no complexo industrial de Taubaté.

As empresas fornecedoras são responsáveis pelo fornecimento de peças, componentes e serviços utilizados durante a fabricação dos veículos. Com mais dias de produção programados pela montadora, essas companhias também precisam ampliar as equipes e ajustar as jornadas de trabalho.

Além do impacto direto na renda dos trabalhadores, o dinheiro dos abonos tende a circular no comércio e no setor de serviços do município.

Polo e Tera

A fábrica de Taubaté vive atualmente um ciclo concentrado principalmente na produção do Polo e do Tera, dois dos principais modelos fabricados na unidade.

A planta completou 50 anos com uma produção próxima de 820 veículos por dia. Na ocasião, o diretor da fábrica, Wilker Rojas, apontou os dois modelos como peças centrais do atual momento da unidade.

O Tera, SUV desenvolvido no Brasil, também passou a representar uma parcela importante da estratégia industrial da Volkswagen em Taubaté.

Logo após o início das vendas, em junho de 2025, o modelo registrou 12 mil pedidos em apenas 50 minutos, segundo dados divulgados pela própria montadora na época.

Mercado automotivo

A ampliação do calendário de produção ocorre em um momento de maior demanda por veículos no mercado brasileiro. Programas de incentivo, como o Move Brasil, voltado ao financiamento de veículos novos para taxistas e motoristas de aplicativo, e o Carro Sustentável ajudaram a aquecer as vendas.

Dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) apontaram o melhor primeiro semestre da indústria automotiva desde 2019, com 1,372 milhão de veículos produzidos no país.

Polo e Tera, fabricados em Taubaté, estão entre os modelos que se enquadram nos critérios dos programas de incentivo.

Para o Sindmetau, o aumento da produção representa não apenas mais atividade industrial, mas também uma oportunidade de ampliar a renda dos trabalhadores ligados diretamente à operação da Volkswagen e de suas fornecedoras.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários