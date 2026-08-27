A alta na produção da Volkswagen em Taubaté já começa a movimentar também as empresas fornecedoras instaladas dentro do complexo industrial. Um acordo coletivo aprovado nesta quarta-feira (26) prevê até nove dias adicionais de trabalho nos próximos quatro meses, com pagamento de abonos a 788 metalúrgicos.
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A negociação foi conduzida pelo Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) e envolve trabalhadores das empresas Aethra, Leadec, M.Shimizu, Knightec, SAS, SM, Powercoat, Vamos e Vuteq.
Segundo o sindicato, os pagamentos referentes aos dias extras devem injetar R$ 1,9 milhão na economia de Taubaté até o fim de 2026. A proposta foi aprovada pelos funcionários em assembleia.
O presidente do Sindmetau, Claudio Batista, o Claudião, afirmou que a negociação buscou garantir aos trabalhadores das fornecedoras uma remuneração próxima à obtida pelos empregados diretos da Volkswagen.
“É muito importante que todos continuem unidos e confiem no Sindicato para que possamos seguir buscando melhorias para os trabalhadores e, consequentemente, para a cidade de Taubaté”, afirmou.
Produção da Volkswagen
O aumento das jornadas acompanha o novo calendário de produção da Volkswagen Taubaté, aprovado pelos trabalhadores da montadora em 23 de julho. A unidade terá nove dias adicionais de produção até dezembro.
Cerca de 3.200 empregados diretos da fábrica também receberão abonos pelas jornadas extras. De acordo com o Sindmetau, esse acordo representa R$ 41,2 milhões em pagamentos adicionais até o fim do ano.
Somados os valores previstos para os funcionários da Volkswagen e das empresas fornecedoras, os dois acordos podem movimentar R$ 43,1 milhões em remuneração extra na região até dezembro.
Ao todo, são 3.988 trabalhadores alcançados pelas negociações: 3.200 empregados diretos da montadora e 788 funcionários das nove empresas fornecedoras.
Efeito na cadeia industrial
O movimento mostra como uma mudança no ritmo da linha de produção da Volkswagen repercute em toda a cadeia instalada no complexo industrial de Taubaté.
As empresas fornecedoras são responsáveis pelo fornecimento de peças, componentes e serviços utilizados durante a fabricação dos veículos. Com mais dias de produção programados pela montadora, essas companhias também precisam ampliar as equipes e ajustar as jornadas de trabalho.
Além do impacto direto na renda dos trabalhadores, o dinheiro dos abonos tende a circular no comércio e no setor de serviços do município.
Polo e Tera
A fábrica de Taubaté vive atualmente um ciclo concentrado principalmente na produção do Polo e do Tera, dois dos principais modelos fabricados na unidade.
A planta completou 50 anos com uma produção próxima de 820 veículos por dia. Na ocasião, o diretor da fábrica, Wilker Rojas, apontou os dois modelos como peças centrais do atual momento da unidade.
O Tera, SUV desenvolvido no Brasil, também passou a representar uma parcela importante da estratégia industrial da Volkswagen em Taubaté.
Logo após o início das vendas, em junho de 2025, o modelo registrou 12 mil pedidos em apenas 50 minutos, segundo dados divulgados pela própria montadora na época.
Mercado automotivo
A ampliação do calendário de produção ocorre em um momento de maior demanda por veículos no mercado brasileiro. Programas de incentivo, como o Move Brasil, voltado ao financiamento de veículos novos para taxistas e motoristas de aplicativo, e o Carro Sustentável ajudaram a aquecer as vendas.
Dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) apontaram o melhor primeiro semestre da indústria automotiva desde 2019, com 1,372 milhão de veículos produzidos no país.
Polo e Tera, fabricados em Taubaté, estão entre os modelos que se enquadram nos critérios dos programas de incentivo.
Para o Sindmetau, o aumento da produção representa não apenas mais atividade industrial, mas também uma oportunidade de ampliar a renda dos trabalhadores ligados diretamente à operação da Volkswagen e de suas fornecedoras.