A alta na produção da Volkswagen em Taubaté já começa a movimentar também as empresas fornecedoras instaladas dentro do complexo industrial. Um acordo coletivo aprovado nesta quarta-feira (26) prevê até nove dias adicionais de trabalho nos próximos quatro meses, com pagamento de abonos a 788 metalúrgicos.

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A negociação foi conduzida pelo Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) e envolve trabalhadores das empresas Aethra, Leadec, M.Shimizu, Knightec, SAS, SM, Powercoat, Vamos e Vuteq.