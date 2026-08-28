O “carro voador” entra no debate sobre o futuro de Taubaté.

Cleber Lorenzi, head de Industrialização da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, ministrou uma palestra no Fórum OVALE Taubaté#400 para falar sobre o carro voador desenvolvido pela empresa e os caminhos da nova mobilidade aérea.

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