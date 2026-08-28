O “carro voador” entra no debate sobre o futuro de Taubaté.
Cleber Lorenzi, head de Industrialização da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, ministrou uma palestra no Fórum OVALE Taubaté#400 para falar sobre o carro voador desenvolvido pela empresa e os caminhos da nova mobilidade aérea.
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O encontro colocou em pauta uma tecnologia que pode ajudar a transformar o perfil industrial de Taubaté nas próximas décadas.
A palestra teve como tema “Taubaté, a capital dos carros voadores” e integrou a programação do projeto Taubaté#400, iniciativa de OVALE que propõe uma reflexão sobre a trajetória do município, os desafios atuais e as oportunidades para os próximos 20 anos, até a chegada ao quarto centenário.
O executivo da Eve disse que o eVTOL, o veículo aéreo elétrico de pouso e decolagem vertical, significa o futuro da mobilidade urbana aérea.
"Estamos desenvolvendo todo o ecossistema de mobilidade aérea urbana para o eVTOL que será fabricado em Taubaté", afirmou.
"Nosso produto será fabricado em Taubaté. É uma aeronave que decola como um helicóptero e que, depois que começa a voar e alcança uma determinada velocidade, ele vira um avião", disse.
"Nós somos o único desenvolvedor que conta como um fabricante como a Embraer, com 57 anos de experiência", afirmou.
Lorenzi disse que o veículo deve ser certificado até 2028 para entrar em serviço comercial.
Projeto avança
A presença de Lorenzi ocorre em um momento em que o projeto da Eve Air Mobility avança para transformar Taubaté em uma das principais bases industriais da nova aviação elétrica.
Conhecido popularmente como “carro voador”, o eVTOL é uma aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical. O modelo desenvolvido pela Eve foi projetado para transportar quatro passageiros e um piloto, com autonomia estimada em 100 quilômetros.
Taubaté no caminho da nova mobilidade
A relação de Taubaté com o projeto da Eve ganhou força com a definição do município como local de produção em série da aeronave. A fábrica será instalada na área da unidade da Embraer na cidade e terá capacidade projetada para produzir até 480 aeronaves por ano.
A expectativa é que a produção seriada tenha papel estratégico para atender aos pedidos feitos à Eve por clientes de diferentes países.
A empresa já reúne cerca de 2.700 compromissos de compra para o eVTOL, firmados com mais de 30 clientes em 13 países. Os acordos representam um potencial de aproximadamente US$ 15 bilhões, considerando as futuras receitas relacionadas às aeronaves.
Além do impacto direto na indústria, o projeto pode movimentar uma cadeia de fornecedores, serviços especializados e empresas ligadas à tecnologia e à aviação. A chegada da produção também abre perspectivas para a formação e contratação de profissionais qualificados.
Testes antes da operação comercial
O desenvolvimento do eVTOL ainda passa por uma série de etapas antes do início das operações comerciais.
Em agosto, o protótipo realizou, na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP), um teste considerado importante para o projeto: a primeira ativação da hélice traseira durante um voo. O mecanismo é responsável por auxiliar a transição do deslocamento vertical para o horizontal.
Durante o teste, a aeronave permaneceu no ar por 3 minutos e 9 segundos, percorreu cerca de 1,5 quilômetro a 27 metros de altura e chegou a 55 km/h com a hélice traseira em funcionamento.
A Eve pretende ampliar os testes de velocidade e avaliar o sistema de comunicação por rádio em voos de até 92 km/h.
Antes de entrar em operação comercial, o projeto ainda precisa avançar no desenvolvimento e no processo de certificação junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A previsão da empresa é iniciar as operações até o final de 2028.
Aposta para os próximos anos
O projeto do carro voador representa uma das apostas para o futuro industrial de Taubaté. A cidade, que tem sua economia historicamente ligada à indústria, poderá receber uma nova cadeia produtiva associada à aviação elétrica e às tecnologias de mobilidade aérea.
A Eve estima que a frota mundial de eVTOLs possa chegar a 30 mil unidades até 2045. A projeção considera uma expansão do mercado capaz de transportar mais de 3 bilhões de passageiros ao longo do período.
Para Taubaté, o desafio será transformar o investimento em oportunidades permanentes para a cidade, com empregos qualificados, fornecedores locais, inovação e capacitação profissional.
O projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar. Veja a apresentação do projeto nesse link.