O Fórum OVALE Taubaté#400 realiza nesta sexta-feira (28), em Taubaté, duas mesas-redondas para discutir a história e o futuro da cidade. O encontro reunirá historiadores, pesquisadores, empresários, autoridades e representantes de instituições para refletir sobre a trajetória do município e os desafios que estarão no caminho de Taubaté nas próximas décadas.
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Realizado no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau, no centro da cidade, o fórum começa às 8h30, com welcome coffee, e terá transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE. A programação segue até o início da tarde.
As inscrições para participar do fórum estão abertas. Inscreva-se para participar do evento (clique aqui).
O projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar. Veja a apresentação do projeto nesse link.
Primeira mesa debate a história
A primeira mesa-redonda será realizada às 10h40, com o tema “Taubaté e a história do Brasil: passado presente”.
Participam a historiadora Rachel Abdala, diretora do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Unitau; o pesquisador Pedro Rubim, fundador do Almanaque Urupês; e o arquiteto, urbanista e professor especialista em Patrimônio Cultural Benedito Assagra Ribas de Mello. A mediação será do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
O debate pretende colocar em perspectiva a importância de Taubaté na história brasileira, além de discutir a preservação da memória e do patrimônio cultural do município.
Segunda mesa discute o futuro
Após o coffee break, às 11h30, o fórum muda o foco para a economia e os próximos passos do município. A segunda mesa-redonda terá como tema “Taubaté, rumo aos 400 anos: caminhos do futuro”.
O debate reunirá Vilque Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen em Taubaté; Thiago Torres, diretor da fábrica da Alstom em Taubaté; Priscila Souza, CEO da Milclean; e Fernando César de Moraes, delegado municipal do Creci. A mediação será do repórter especial de OVALE, Xandu Alves.
A discussão vai abordar as perspectivas para a indústria, os negócios e o desenvolvimento econômico de Taubaté, em um momento em que a cidade se prepara para completar 400 anos.
Tecnologia, educação e indústria
Antes das duas mesas, às 10h, o Head de Industrialização da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, Cleber Lorenzi, apresenta a palestra “Taubaté, a capital dos carros voadores”. O tema coloca em discussão o avanço da mobilidade aérea e o potencial das novas tecnologias para transformar a economia da cidade e da região.
A programação segue ao meio-dia com uma palestra da reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), Letícia Maria, sobre o futuro da universidade. Às 12h20, o prefeito Sérgio Victor apresenta uma palestra sobre a industrialização de Taubaté.
O conteúdo do fórum será encerrado às 13h, com a entrega do pacto “Taubaté#400, construindo o futuro”. O encerramento oficial está previsto para 13h15.
Abertura reúne autoridades
A abertura oficial do Fórum OVALE Taubaté#400 acontece às 9h e contará com a participação do diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno; da reitora da Unitau, Letícia Maria; do prefeito Sérgio Victor; e do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth.
A proposta do encontro é aproximar diferentes setores da sociedade para discutir quais escolhas podem ajudar a definir o futuro de Taubaté, sem deixar de lado os quase quatro séculos de história do município.
Taubaté rumo aos 400 anos
O Fórum OVALE Taubaté#400 integra o projeto especial desenvolvido por OVALE para marcar a trajetória da cidade, fundada em 1645, e estimular uma reflexão sobre os caminhos que Taubaté poderá seguir nas próximas décadas.
Indústria, tecnologia, educação, patrimônio, inovação e desenvolvimento econômico estarão entre os assuntos colocados em debate durante o evento.
O projeto Taubaté#400 também reúne conteúdos especiais nas plataformas de OVALE, com reportagens, vídeos, infográficos, podcasts e outras iniciativas ao longo do período de comemoração.
As inscrições para participação presencial estão abertas. O evento também poderá ser acompanhado pela transmissão ao vivo de OVALE.
SERVIÇO
Fórum OVALE Taubaté#400
Data: 28 de agosto
Horário: das 8h30 às 13h30
Local: Auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau
Endereço: Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 225, Centro, Taubaté
Transmissão: site e YouTube de OVALE
Inscrições: participe do Fórum OVALE Taubaté#400