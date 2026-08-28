O Fórum OVALE Taubaté#400 realiza nesta sexta-feira (28), em Taubaté, duas mesas-redondas para discutir a história e o futuro da cidade. O encontro reunirá historiadores, pesquisadores, empresários, autoridades e representantes de instituições para refletir sobre a trajetória do município e os desafios que estarão no caminho de Taubaté nas próximas décadas.

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Realizado no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau, no centro da cidade, o fórum começa às 8h30, com welcome coffee, e terá transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE. A programação segue até o início da tarde.