27 de agosto de 2026
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DESAPARECIMENTO

Onde está Miguel? Menino de 10 anos está desaparecido em SJC

Por Da redação | São José dos campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Acervo pessoal
Miguel foi visto pela última vez no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos
Miguel foi visto pela última vez no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos

A família de Miguel, de 10 anos, vive momentos de angústia. Ele desapareceu em São José dos Campos na noite de quarta-feira (26), por volta das 21h30, no bairro Jardim Colonial, próximo ao supermercado Nagumo.

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A última vez em que foi visto, vestia calça e blusa azul-clara.

Quem o vir ou tiver qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo pode entrar em contato com a família pelo número 12 98872-2239.

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