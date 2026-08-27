A família de Miguel, de 10 anos, vive momentos de angústia. Ele desapareceu em São José dos Campos na noite de quarta-feira (26), por volta das 21h30, no bairro Jardim Colonial, próximo ao supermercado Nagumo.

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A última vez em que foi visto, vestia calça e blusa azul-clara.