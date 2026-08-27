27 de agosto de 2026
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RODOVIA

SJC: Homem é preso com 3 mil porções de cocaína na Carvalho Pinto

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Drogas encontradas no veículo, em São José dos Campos
Drogas encontradas no veículo, em São José dos Campos

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (26), durante uma abordagem na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos.

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Segundo o boletim de ocorrência, os policiais apreenderam cerca de 3 mil porções de cocaína, com peso total aproximado de 2,05 quilos.

A abordagem aconteceu próximo ao km 92 da rodovia, na região do Parque Interlagos. Durante a fiscalização, o motorista informou aos policiais que seguia para Passa Quatro (MG) e que o Chevrolet Onix utilizado na viagem pertencia a outra pessoa.

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram uma sacola no banco traseiro. Dentro dela estavam três pacotes contendo cocaína.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem contou que havia recebido a droga em São Paulo e que receberia R$ 1.500 para fazer o transporte até Minas Gerais.

Diante da apreensão, o motorista foi levado ao plantão policial. O veículo utilizado no transporte da droga também foi apreendido pela polícia.

A autoridade policial solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O caso segue sob investigação.

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