Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (26), durante uma abordagem na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos.
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Segundo o boletim de ocorrência, os policiais apreenderam cerca de 3 mil porções de cocaína, com peso total aproximado de 2,05 quilos.
A abordagem aconteceu próximo ao km 92 da rodovia, na região do Parque Interlagos. Durante a fiscalização, o motorista informou aos policiais que seguia para Passa Quatro (MG) e que o Chevrolet Onix utilizado na viagem pertencia a outra pessoa.
Na vistoria do veículo, os policiais encontraram uma sacola no banco traseiro. Dentro dela estavam três pacotes contendo cocaína.
Ainda de acordo com o registro policial, o homem contou que havia recebido a droga em São Paulo e que receberia R$ 1.500 para fazer o transporte até Minas Gerais.
Diante da apreensão, o motorista foi levado ao plantão policial. O veículo utilizado no transporte da droga também foi apreendido pela polícia.
A autoridade policial solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O caso segue sob investigação.