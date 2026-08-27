Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (26), durante uma abordagem na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos.

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Segundo o boletim de ocorrência, os policiais apreenderam cerca de 3 mil porções de cocaína, com peso total aproximado de 2,05 quilos.