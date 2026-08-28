A proposta do Fórum OVALE Taubaté#400, que será realizado nesta sexta-feira (28) em Taubaté, é resgatar a história da cidade, entender os desafios atuais e discutir as escolhas que podem definir o futuro da cidade. O evento reunirá representantes dos setores público, empresarial, acadêmico e da sociedade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O evento começa às 8h30, com um welcome coffee, e terá uma programação que combina debates sobre a trajetória histórica do município, perspectivas para a indústria, novas tecnologias e o futuro da educação.
O fórum será realizado no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau, no centro de Taubaté, com transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE.
A programação oficial prevê atividades até o início da tarde, com o encerramento do evento.
As inscrições para participar do fórum estão abertas. Inscreva-se para participar do evento (clique aqui).
Confira a programação completa
O fórum começa às 9h, com a abertura oficial. Na sequência, participam das primeiras atividades o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno, a reitora da Unitau, Letícia Maria, o presidente da Câmara de Taubaté, Rodson Lima Bobi, o prefeito Sérgio Victor e o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth.
A abertura será seguida, às 10h, pela palestra “Taubaté, a capital dos carros voadores”, apresentada por Cleber Lorenzi, Head de Industrialização da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer. O tema coloca em discussão o avanço da mobilidade aérea e o potencial de novas tecnologias para a economia da cidade e da região.
Às 10h40, será realizada a primeira mesa-redonda, com o tema “Taubaté e a história do Brasil: passado presente”. A conversa reunirá a historiadora Rachel Abdala, diretora do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Unitau; o pesquisador Pedro Rubim, fundador do Almanaque Urupês; e o arquiteto, urbanista e professor especialista em Patrimônio Cultural Benedito Assagra Ribas de Mello.
A mediação será do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
Depois do coffee break, às 11h30, o debate volta-se para as perspectivas econômicas e empresariais do município. A segunda mesa-redonda terá como tema “Taubaté, rumo aos 400 anos: caminhos do futuro”.
Participam Vilque Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen em Taubaté; Thiago Torres, diretor da fábrica da Alstom em Taubaté; Priscila Souza, CEO da Milclean; e Fernando César de Moraes, delegado municipal do Creci. A mediação será do repórter especial de OVALE, Xandu Alves.
Educação e industrialização
A programação segue às 12h com uma palestra da reitora da Unitau, Letícia Maria, sobre o futuro da universidade. Vinte minutos depois, às 12h20, o prefeito Sérgio Victor apresenta uma palestra sobre a industrialização de Taubaté.
O encerramento do conteúdo do fórum será marcado, às 13h, pela entrega do pacto “Taubaté#400, construindo o futuro”. O encerramento oficial está previsto para 13h15.
Taubaté rumo aos 400 anos
O Fórum OVALE Taubaté#400 integra o projeto especial desenvolvido por OVALE para marcar a trajetória do município, fundado em 1645, e estimular uma reflexão sobre os caminhos que a cidade poderá seguir nas próximas décadas.
A proposta é olhar para os quase quatro séculos de história de Taubaté sem perder de vista os desafios que estão diante da cidade. Indústria, tecnologia, educação, patrimônio, desenvolvimento econômico e inovação estarão presentes nas discussões.
O projeto Taubaté#400 também conta com conteúdo especial nas plataformas de OVALE, incluindo reportagens, vídeos, infográficos, podcasts e outras ações ao longo do período de comemoração.
Um encontro para discutir o futuro
Mais do que relembrar o passado, o fórum pretende colocar em debate quais decisões podem ajudar a construir a Taubaté das próximas décadas. A presença de autoridades, empresários, pesquisadores e representantes de instituições busca aproximar diferentes visões sobre os caminhos do município.
As inscrições para participação presencial estão abertas. O evento também poderá ser acompanhado pela transmissão ao vivo de OVALE.
SERVIÇO
Fórum OVALE Taubaté#400
Data: 28 de agosto
Horário: das 8h30 às 13h30
Local: Auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau
Endereço: Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 225, Centro, Taubaté
Transmissão: site e YouTube de OVALE
Inscrições: participe do Fórum OVALE Taubaté#400