27 de agosto de 2026
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INCÊNDIO

VÍDEO: Fogo destrói veículo em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Incêndio em veículo no bairro Ponte Alta, em Aparecida
Incêndio em veículo no bairro Ponte Alta, em Aparecida

Um veículo pegou fogo na manhã desta quinta-feira (27), na rua Benedito Macedo, bairro Ponte Alta, em Aparecida. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h para atender à ocorrência e utilizou cerca de 1.000 litros de água durante o combate ao incêndio e o rescaldo.

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Segundo a equipe, as chamas começaram no compartimento do motor do automóvel.

Após a extinção do fogo e a adoção das medidas de segurança, o local foi deixado em condições seguras, e o veículo permaneceu aos cuidados do proprietário.

Não houve vítimas. 

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