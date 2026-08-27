Um veículo pegou fogo na manhã desta quinta-feira (27), na rua Benedito Macedo, bairro Ponte Alta, em Aparecida. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h para atender à ocorrência e utilizou cerca de 1.000 litros de água durante o combate ao incêndio e o rescaldo.

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Segundo a equipe, as chamas começaram no compartimento do motor do automóvel.