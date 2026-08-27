O Supermercado Tauste está com 17 vagas de emprego abertas em São José dos Campos, todas para contratação efetiva. As oportunidades são para diferentes áreas da unidade Tauste Colinas.
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Entre as vagas disponíveis estão açougueiro, açougueiro assistente, armazenista, assistente de atendimento, assistente de contagem, assistente de limpeza noturno, assistente de padaria, assistente de restaurante e assistentes de vendas para e-commerce, hortifruti e mercearia.
Também há oportunidades para empacotador, entregador de delivery, fiscal assistente de loja, garçom assistente e peixeiro assistente. Além das vagas efetivas, o Tauste mantém um banco de talentos para a unidade de Taubaté, destinado a candidatos interessados em futuras oportunidades de trabalho.
As vagas podem ser consultadas e os candidatos podem se inscrever pela plataforma de recrutamento da empresa.