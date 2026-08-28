OVALE amplia de forma decisiva a presença do jornal em Taubaté, com uma cobertura mais intensa, diversa e em tempo real. O projeto dobra a produção de conteúdo, com reportagens aprofundadas nas áreas de política, cidades, educação, economia, educação, saúde, segurança, cultura e esportes.

A estratégia editorial, iniciada com o projeto especial Taubaté#400, inclui vídeos, conteúdos exclusivos e forte atuação nas redes sociais -- onde o jornal já soma, em média, mais de 75 milhões de visualizações mensais -- consolidando OVALE como a principal referência do município, com o peso do principal tímbre da notícia na RMVale.

+ JORNALISMO

Entre maio e agosto, o projeto Taubaté#400 contou com a publicação de mais de 30 matérias especiais, além de vídeos, podcasts, e outros conteúdos.