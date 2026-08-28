28 de agosto de 2026
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Com excelência editorial, OVALE escreve a história todos os dias

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, durante gravação do OVALE Cast
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, durante gravação do OVALE Cast

OVALE amplia de forma decisiva a presença do jornal em Taubaté, com uma cobertura mais intensa, diversa e em tempo real. O projeto dobra a produção de conteúdo, com reportagens aprofundadas nas áreas de política, cidades, educação, economia, educação, saúde, segurança, cultura e esportes.

A estratégia editorial, iniciada com o projeto especial Taubaté#400, inclui vídeos, conteúdos exclusivos e forte atuação nas redes sociais -- onde o jornal já soma, em média, mais de 75 milhões de visualizações mensais -- consolidando OVALE como a principal referência do município, com o peso do principal tímbre da notícia na RMVale.

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Entre maio e agosto, o projeto Taubaté#400 contou com a publicação de mais de 30 matérias especiais, além de vídeos, podcasts, e outros conteúdos. 

 “Com cobertura jornalística ampliada e atuação multiplataforma, o projeto transforma OVALE em um condutor do debate público, promovendo diálogo, reflexão e construção coletiva sobre os caminhos de Taubaté”, disse o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.

 Afinal, entender o presente é essencial -- e construir o futuro é urgente.  E ele é escrito todos os  dias nas páginas de OVALE.

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