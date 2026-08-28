Nas asas do ‘carro voador’.

Taubaté ainda tem 20 anos pela frente até completar 400 anos, mas o futuro da cidade já começa a ganhar contornos no presente.

Em uma trajetória marcada pela força econômica, pela indústria, pela educação e pela importância estratégica no Vale do Paraíba, o município se prepara para chegar ao quarto centenário com novos desafios -- e também com projetos capazes de colocar seu nome novamente em destaque no cenário nacional.