Nas asas do ‘carro voador’.
Taubaté ainda tem 20 anos pela frente até completar 400 anos, mas o futuro da cidade já começa a ganhar contornos no presente.
Em uma trajetória marcada pela força econômica, pela indústria, pela educação e pela importância estratégica no Vale do Paraíba, o município se prepara para chegar ao quarto centenário com novos desafios -- e também com projetos capazes de colocar seu nome novamente em destaque no cenário nacional.
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Entre os símbolos dessa transformação está um veículo que, até pouco tempo, parecia pertencer apenas aos filmes de ficção científica.
É em Taubaté que a Eve Air Mobility, empresa ligada à Embraer, planeja produzir em série o eVTOL, a aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical, conhecida popularmente como “carro voador”.
O projeto avançou em agosto com um teste considerado fundamental pela empresa.
Esta reportagem integra o projeto Taubaté#400, iniciativa de OVALE que propõe uma reflexão sobre a trajetória da cidade, os desafios do presente e as oportunidades para as próximas décadas. Desenvolvido por OVALE, o projeto conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar.
O protótipo realizou, em Gavião Peixoto (SP), a primeira ativação da hélice traseira durante um voo, mecanismo que permite a transição do deslocamento vertical para o horizontal (veja vídeo no QR Code).
A aeronave permaneceu no ar por 3 minutos e 9 segundos, percorreu cerca de 1,5 quilômetro a 27 metros de altura e atingiu 55 km/h com a hélice traseira em funcionamento. A Eve pretende ampliar os testes de velocidade e avaliar o sistema de comunicação por rádio em voos de até 92 km/h.
Ainda há etapas de desenvolvimento e certificação pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) antes da operação comercial, cuja previsão é de começar até o final de 2028.
Nas asas do futuro
Quando estiver certificado, o eVTOL será produzido em Taubaté. A fábrica projetada para o município terá capacidade para até 480 aeronaves por ano.
O modelo foi desenvolvido para transportar cinco pessoas -- quatro passageiros e um piloto -- e terá autonomia estimada em 100 quilômetros.
A carteira global da Eve já se aproxima de 2.700 compromissos de compra. Os acordos foram firmados com mais de 30 clientes em 13 países, o que representa um potencial de US$ 15 bilhões – cerca de R$ 75 bilhões em receitas futuras.
A empresa estima que a frota mundial de eVTOLs possa chegar a 30 mil unidades até 2045, com potencial para transportar mais de 3 bilhões de passageiros no período.
O impacto para Taubaté pode ir além da linha de montagem e reforçar a vocação industrial do município, além de criar perspectivas para empregos qualificados, fornecedores, serviços especializados e formação de mão de obra especializada.
Pedidos podem garantir 10 anos de produção do ‘carro voador’ em Taubaté
O nível de pedidos para o “carro voador” da Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer, pode garantir cerca de 10 anos de produção na fábrica de Taubaté, que está na fase de implantação.
O “carro voador” da Eve acumula cerca de 2.700 cartas de intenção, ou seja, propostas de compra da aeronave, que deve entrar em operação até o final de 2028.
A unidade da Eve será construída na área da fábrica da Embraer em Taubaté. A produção seriada do “carro voador” em Taubaté será fundamental para atender os pedidos que a aeronave recebeu em todo o mundo.