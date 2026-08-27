Dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Jardim Itapuã, em São José dos Campos. A ação foi realizada na noite desta quarta-feira (26), por policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), por volta das 18h.

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Com os suspeitos, foram apreendidos dois tijolos de maconha, totalizando 1,205 kg, 230 eppendorfs, cinco celulares, R$ 70 em dinheiro e diversas anotações relacionadas ao tráfico de drogas.