Taubaté passou por diferentes fases até se consolidar como um dos principais polos urbanos e industriais do Vale do Paraíba.

Depois dos ciclos do ouro e do café, a cidade entrou em uma nova etapa de sua história: a industrialização.

O processo começou ainda no século 19 e ganhou força nas primeiras décadas do século 20, alterando a economia, atraindo trabalhadores e estimulando o surgimento de novos negócios.