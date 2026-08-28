A história da prosperidade de Taubaté no século 19 está diretamente ligada ao trabalho de milhares de homens e mulheres escravizados.

Foram eles que, explorados, sustentaram a produção de café, responsável por transformar fazendeiros em barões, viscondes e conselheiros do Império, acumulando fortunas que influenciaram a economia, a política e o desenvolvimento da cidade.

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