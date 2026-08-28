O ouro verde que carregava sangue negro.
Antes de se tornar referência industrial e universitária, Taubaté viveu um dos períodos mais prósperos de sua história com a expansão do café.
Entre as décadas de 1830 e 1930, o chamado “ouro verde” transformou a economia local e o Vale do Paraíba, gerando riqueza e fortalecendo grandes fazendeiros.
Prosperidade, porém, construída ao custo da exploração de escravizados.
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A expansão das lavouras impulsionou a geração de riquezas, promoveu a construção de grandes fazendas, estimulou obras de infraestrutura e consolidou famílias que exerceram forte influência política durante o período imperial.
Esta reportagem integra o projeto Taubaté#400, iniciativa de OVALE que propõe uma reflexão sobre a trajetória da cidade, os desafios do presente e as oportunidades para as próximas décadas. Desenvolvido por OVALE, o projeto conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar.
No curso da Independência, essa elite cafeeira valeparaibana também esteve ao lado de D. Pedro 1º, oferecendo apoio ao movimento que culminaria no 7 de Setembro de 1822. Sua influência se estenderia ainda pelos primeiros anos da República.
Pedro Américo (1888)
Embora a produção agrícola inicialmente fosse diversificada, com chácaras cultivando cana-de-açúcar, alimentos e pequenas plantações de café, a crescente
demanda internacional, impulsionada pela industrialização europeia, transformou o grão de café na principal atividade econômica da região.
O ciclo cafeeiro também deixou marcas permanentes na paisagem urbana de Taubaté. Casarões, fazendas históricas e construções preservadas até hoje testemunham a riqueza gerada pelo café.
Um dos principais exemplos é o Solar da Viscondessa de Tremembé, símbolo da prosperidade vivida pelo município durante o século 19.
Por trás da riqueza havia uma dura realidade: a escravidão.
Escravizados
A produção cafeeira foi sustentada pelo trabalho de milhares de homens e mulheres escravizados.
Segundo pesquisas dos historiadores Angelo Rubim e Pedro Rubim, do Almanaque Urupês, a maior parte da mão de obra utilizada nas fazendas de café era formada por pessoas escravizadas até 1888, submetidas a trabalhos forçados, castigos e outras formas de violência.
Embora o auge econômico tenha ocorrido com o café, a presença de pessoas escravizadas em Taubaté começou muito antes. Os primeiros registros datam do século 17, poucos anos após a fundação da vila.
Inicialmente, a ocupação da região esteve ligada à expansão colonial portuguesa, marcada pela expulsão, escravização e morte de povos indígenas para garantir o avanço das expedições rumo ao interior do Brasil.
Com o crescimento do café, aumentou também a demanda por trabalhadores escravizados, muitos trazidos da África Central pelo tráfico atlântico.
O sistema era marcado pelo controle e pela violência. Castigos físicos, trabalhos forçados, açoites e prisões eram mecanismos comuns de repressão. Mesmo diante desse cenário, a resistência nunca deixou de existir. Fugas, sabotagens na produção, revoltas e até assassinatos de feitores e proprietários aparecem em registros históricos e processos judiciais da época.
Enquanto essa população escravizada sustentava o funcionamento das fazendas, a elite cafeeira acumulava fortunas.
Proprietários receberam títulos de nobreza, ocuparam espaços de poder e financiaram obras e empréstimos ao governo. Entre os nomes de destaque estava Francisco Alves Monteiro, ligado à formação de grandes patrimônios na cidade.
Convênio de Taubaté
A força econômica do café também levou Taubaté ao centro de uma das principais decisões econômicas da Primeira República. Em 1906, representantes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram na cidade para assinar o Convênio de Taubaté.
O acordo criou uma política de valorização do café, com a compra dos excedentes pelo governo para tentar evitar a queda dos preços no mercado internacional.
A medida marcou uma importante intervenção do Estado na economia brasileira.
Mas o próprio modelo cafeeiro começava a perder força.
O esgotamento dos solos e a expansão das plantações para o oeste paulista reduziram gradualmente a importância de Taubaté na produção nacional.
A economia local precisou encontrar novos caminhos, abrindo espaço para a indústria, o comércio e os serviços.
Liberdade antes da Lei Áurea
O fim desse ciclo também foi marcado pela crise do sistema escravista. A pressão internacional contra o tráfico, a redução da oferta de mão de obra e o aumento dos custos aceleraram as mudanças.
Em Taubaté, o movimento abolicionista ganhou força, enquanto fazendeiros buscavam alternativas para manter a produção. Em 4 de março de 1888, semanas antes da Lei Áurea, a Câmara Municipal declarou oficialmente o fim da escravidão no município. A decisão deu origem ao nome de uma das principais vias da cidade, a Rua 4 de Março.
A história do café, portanto, não pode ser contada apenas como uma trajetória de riqueza.
O “ouro verde” ajudou a transformar Taubaté e deixou marcas profundas na economia, na arquitetura e na política. Mas essa prosperidade também foi construída sobre o trabalho e o sofrimento de pessoas escravizadas -- uma parte essencial da história da cidade que precisa permanecer visível.