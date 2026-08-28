Entre as décadas de 1830 e 1930, o chamado “ouro verde” transformou a economia local e o Vale do Paraíba, gerando riqueza e fortalecendo grandes fazendeiros. Prosperidade, porém, construída ao custo da exploração de escravizados.

Antes de se tornar referência industrial e universitária, Taubaté viveu um dos períodos mais prósperos de sua história com a expansão do café.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A expansão das lavouras impulsionou a geração de riquezas, promoveu a construção de grandes fazendas, estimulou obras de infraestrutura e consolidou famílias que exerceram forte influência política durante o período imperial.

Esta reportagem integra o projeto Taubaté#400, iniciativa de OVALE que propõe uma reflexão sobre a trajetória da cidade, os desafios do presente e as oportunidades para as próximas décadas. Desenvolvido por OVALE, o projeto conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar.