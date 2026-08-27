27 de agosto de 2026
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COLISÃO

Mulher fica ferida e é socorrida pelo Águia em acidente na SP-50

Por Da redação | Santo Antônio do Pinhal
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Uma mulher de 47 anos ficou ferida após uma colisão entre um carro e um caminhão na manhã desta quinta-feira (27), na Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), na altura do km 150,5, no trecho entre o trevo de São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h15 para atender à ocorrência que envolveu um veículo de passeio e um caminhão. Quatro pessoas estavam no carro e foram classificadas como vítimas leves. A mulher precisou de atendimento especializado e foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital Regional de Taubaté.

As outras três vítimas tiveram apenas escoriações e foram atendidas no local pelas equipes de emergência.

Segundo o DER-SP, a via foi totalmente interditada sem opção de desvio do tráfego, com congestionamento de aproximadamente 2,5 km nos dois sentidos.

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