O Vale do Paraíba está em situação de alerta para a onda de calor e para o risco elevado de incêndios nos próximos dias. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o período entre sexta-feira (28) e segunda-feira (31), quando uma massa de ar quente deve provocar temperaturas elevadas e baixos índices de umidade em praticamente todo o território paulista.

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Na região do Vale do Paraíba, as temperaturas podem ficar entre 30°C e 35°C, enquanto a umidade relativa do ar deve chegar a níveis próximos ou abaixo de 20% nos períodos mais quentes do dia.