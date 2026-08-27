27 de agosto de 2026
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QUEIMADAS

Calor coloca Vale do Paraíba em alerta e eleva risco de incêndios

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Defesa Civil Estadual
Vale do Paraíba está me situação de alerta para o risco de queimadas
Vale do Paraíba está me situação de alerta para o risco de queimadas

O Vale do Paraíba está em situação de alerta para a onda de calor e para o risco elevado de incêndios nos próximos dias. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o período entre sexta-feira (28) e segunda-feira (31), quando uma massa de ar quente deve provocar temperaturas elevadas e baixos índices de umidade em praticamente todo o território paulista.

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Na região do Vale do Paraíba, as temperaturas podem ficar entre 30°C e 35°C, enquanto a umidade relativa do ar deve chegar a níveis próximos ou abaixo de 20% nos períodos mais quentes do dia.

Embora as condições mais extremas estejam previstas para as regiões norte e noroeste do estado, onde os termômetros podem se aproximar dos 40°C e a umidade cair abaixo de 12%, o Vale também está entre as áreas que exigem atenção devido à combinação de calor, tempo seco e baixa umidade.

A persistência do tempo seco aumenta o ressecamento da vegetação e, consequentemente, o risco de queimadas e incêndios florestais. O fogo pode se espalhar rapidamente, principalmente em áreas rurais, terrenos com vegetação seca e margens de rodovias.

Níveis de atenção para o calor

Segundo a Defesa Civil, as regiões paulistas poderão ser classificadas de acordo com a intensidade do calor:

Nível vermelho: temperaturas máximas mais de 5°C acima da média;

Nível laranja: temperaturas máximas de até 5°C acima da média.

A previsão é de que o calor intenso também aumente a sensação térmica e o desconforto durante as horas mais quentes do dia.

Defesa Civil reúne municípios

Nesta quinta-feira (27), o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Rinaldo de Araujo Monteiro, se reunirá com representantes dos municípios paulistas para apresentar o cenário meteorológico e alinhar medidas preventivas para o período.

A reunião também terá como objetivo reforçar as ações de prevenção e resposta a possíveis queimadas e incêndios.

A Defesa Civil recomenda que a população aumente a ingestão de água, mantenha os ambientes ventilados e, sempre que possível, umidifique os locais onde permanece por mais tempo.

Também é indicado evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas intensas nos horários mais quentes. Crianças, idosos e animais precisam de atenção especial durante o período de temperaturas elevadas.

Para reduzir o risco de incêndios, a orientação é não usar fogo para limpar terrenos, não queimar lixo ou resíduos e não jogar bitucas de cigarro em rodovias ou áreas com vegetação seca.

A recomendação é redobrar os cuidados, principalmente em áreas rurais e locais onde a vegetação já apresenta sinais de ressecamento.

Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199.

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