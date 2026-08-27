Um esquema de bingo online foi desarticulado pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. A ação ocorreu na noite de terça-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prática funcionava em um estabelecimento na rua Capitão Jesuíno Antônio Batista, em Caçapava. A equipe chegou ao local por volta das 21h45 e flagrou a transmissão do jogo por meio de um aparelho de televisão e uma máquina de cartão adaptada para a emissão das cartelas de jogo.