27 de agosto de 2026
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APOSTA ILEGAL

Polícia Militar desarticula esquema de bingo online em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Jogo era transmitido por uma televisão
Jogo era transmitido por uma televisão

Um esquema de bingo online foi desarticulado pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. A ação ocorreu na noite de terça-feira (25).

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A prática funcionava em um estabelecimento na rua Capitão Jesuíno Antônio Batista, em Caçapava. A equipe chegou ao local por volta das 21h45 e flagrou a transmissão do jogo por meio de um aparelho de televisão e uma máquina de cartão adaptada para a emissão das cartelas de jogo.

Uma mulher, responsável pelo lugar, afirmou acreditar que se tratava de um jogo beneficente para arrecadação de fundos. Ela colaborou com as verificações e será requisitada a prestar novos depoimentos ao longo das investigações. Os equipamentos foram apreendidos para perícia.

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