Em entrevista a OVALE, Simone Tebet (PSB), que é candidata ao Senado por São Paulo, falou sobre as eleições, a violência no Vale do Paraíba e fez críticas ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “A responsabilidade de segurança pública é do governo estadual”, disse.

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Ex-ministra do Planejamento e Orçamento do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Tebet disse ver um “paralelo” entre as suspeitas que envolvem um dos filhos do presidente Lula e o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).