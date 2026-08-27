O Parque Roberto Burle Marx, em São José dos Campos, recebe uma sessão de cinema ao ar livre nesta sexta-feira (28), às 19h. O evento é gratuito e livre para todas as idades.

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Visitantes poderão assistir ao curta-metragem “Vellozia”, que fala sobre o cerrado e o aquecimento global por meio de uma trama mágica. Na sequência, ocorrerá a exibição do filme “Viva – A Vida é uma Festa”, que conta a história de um menino sonhador e apaixonado por música que, para provar seu talento, vai à Terra dos Mortos.