27 de agosto de 2026
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CINE SUSTENTÁVEL

Parque da Cidade em SJC recebe sessão de cinema ao ar livre

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Disney/Pixar
Cena da animação
Cena da animação

O Parque Roberto Burle Marx, em São José dos Campos, recebe uma sessão de cinema ao ar livre nesta sexta-feira (28), às 19h. O evento é gratuito e livre para todas as idades.

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Visitantes poderão assistir ao curta-metragem “Vellozia”, que fala sobre o cerrado e o aquecimento global por meio de uma trama mágica. Na sequência, ocorrerá a exibição do filme “Viva – A Vida é uma Festa”, que conta a história de um menino sonhador e apaixonado por música que, para provar seu talento, vai à Terra dos Mortos.

O projeto é parte do Cine Sustentável, patrocinado pela Sabesp por meio da Lei de Incentivo à Cultura e com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

O parque fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, no bairro Santana.

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