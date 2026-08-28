A história de Taubaté está ligada a um dos maiores sonhos da colonização portuguesa: achar ouro suficiente para transformar o interior do Brasil em uma fonte permanente de riqueza para a Coroa.
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Séculos antes de se tornar um dos principais centros urbanos da região, a antiga vila já funcionava como ponto estratégico para expedições que avançavam pelos sertões em busca das riquezas lendárias de Sabarabuçu.
O sonho dourado começou a ganhar força ainda no século 16. Relatos sobre uma suposta região repleta de metais preciosos alimentavam a imaginação de exploradores e bandeirantes. A promessa era simples e poderosa: encontrar ouro significava riqueza, prestígio e poder.
Esta reportagem integra o projeto Taubaté#400, iniciativa de OVALE que propõe uma reflexão sobre a trajetória da cidade, os desafios do presente e as oportunidades para as próximas décadas. Desenvolvido por OVALE, o projeto conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar.
Foi nesse cenário que Taubaté ganhou importância. A versão oficialmente adotada considera 1645 como o ano de criação da Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté. Porém, documentos indicam que a ordem para a formação do núcleo urbano teria sido dada anos antes, em 1636.
A ocupação da região estava inserida em um projeto maior de expansão portuguesa. Taubaté servia como base para o avanço rumo ao interior, com abastecimento, circulação de pessoas e organização das expedições que partiam em direção às áreas que hoje integram o estado de Minas Gerais.
Mina de ouro
A descoberta das primeiras jazidas de ouro em Minas mudou os rumos da colônia e colocou Taubaté no centro desse movimento. Bandeirantes ligados à vila participaram das expedições que avançaram pelo território e ajudaram a localizar as áreas auríferas.
O papel dos taubateanos foi tão importante que as minas chegaram a ser associadas ao nome da cidade -- Sertões de Taubaté. O ouro extraído no interior passava por Taubaté antes de seguir para Paraty, no litoral fluminense. De lá, a riqueza era transportada para o Rio de Janeiro e, posteriormente, enviada para Portugal.
‘Casa da Moeda’
O movimento levou à instalação de uma espécie de ‘Casa da Moeda’ em Taubaté. A cidade recebeu uma Casa de Fundição e cunhagem, instalada nas proximidades da atual Praça do Convento Santa Clara. O metal era pesado, registrado, tributado e transformado em moeda antes de continuar sua viagem.
Era uma engrenagem que movimentava pessoas, mercadorias e dinheiro. Mas boa parte dessa riqueza não permanecia na cidade. O ouro que passava por Taubaté tinha como destino final a estrutura econômica do império português.
O caminho do ouro
A corrida pelo ouro também deixou outra marca: uma antiga rota que atravessava o Vale e ligava Paraty a Taubaté. Pesquisas da paleógrafa Lia Carolina Mariotto identificaram documentos que ajudaram a reconstruir o trajeto, utilizado desde o fim do século 16.
O caminho aproveitava antigas trilhas indígenas e atravessava áreas que hoje pertencem a Cunha, Lagoinha, Taubaté e Pindamonhangaba. Com cerca de 120 quilômetros, a rota seguia pela Serra da Mantiqueira em direção às regiões de mineração.
A descoberta ganhou força a partir de pesquisas no Arquivo Histórico de Taubaté. Inventários, testamentos e registros de sesmarias ajudaram a comprovar que aquela circulação era anterior à consolidação da conhecida Estrada Real.
Jean-Baptiste Debret/Sauvages civilisés, soldats indiens de Mugi das Cruzas (Province de St. Paul) combattant des Botocoudos
Aventuras de Knivet
E um dos relatos que contam essa história é o do aventureiro inglês Antony Knivet. Em 1596, ele participou de uma expedição que saiu de Paraty em direção ao interior em busca da lendária Sabarabuçu. Séculos depois, seus registros foram comparados com documentos históricos e ajudaram pesquisadores a identificar o antigo caminho do ouro.
Mais de quatro séculos depois das primeiras expedições, antigas trilhas, documentos e pesquisas ajudam a recuperar uma história que por muito tempo ficou escondida. Taubaté não foi apenas uma cidade por onde o ouro passou.
Foi um dos lugares de onde partiram homens em busca dele, onde a riqueza foi registrada e tributada e de onde partiram informações que ajudaram a mudar os rumos do Brasil. O ouro, porém, seguiu viagem.
Para Taubaté, deixou uma história marcada por ambição, exploração, conflitos e protagonismo na formação do país.