A história de Taubaté está ligada a um dos maiores sonhos da colonização portuguesa: achar ouro suficiente para transformar o interior do Brasil em uma fonte permanente de riqueza para a Coroa.

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Séculos antes de se tornar um dos principais centros urbanos da região, a antiga vila já funcionava como ponto estratégico para expedições que avançavam pelos sertões em busca das riquezas lendárias de Sabarabuçu.