A história reúne uma condessa, a perda de territórios e a missão entregue ao bandeirante Jacques Félix (1570 - entre 1651 e 1658) para ocupar o interior paulista.

Antes mesmo do município existir, o território de Taubaté esteve no centro de uma disputa política e familiar entre nobres portugueses.

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Mariana de Sousa Guerra (1570 - 1645), a Condessa de Vimieiro, era neta de Martim Afonso de Souza (1500 - 1564), primeiro donatário da Capitania de São Vicente. Entre 1621 e 1624, ela assumiu o controle da capitania e se tornou a quarta donatária.

Após perder parte de seus domínios em uma disputa com Álvaro Pires de Castro e Souza (1590 - 1674), o Conde de Monsanto, ela criou, no ano de 1624, a Capitania de Itanhaém, cujo território se estendia do rio Juqueriquerê, em São Sebastião, até Angra dos Reis e avançava pelo interior do mapa.