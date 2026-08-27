Um acidente interditou totalmente a Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), na altura do km 149,5, trecho de Santo Antônio do Pinhal, na manhã desta quarta-feira (27). Uma colisão envolvendo dois carros e um caminhão foi registrada por volta das 8h30, próxima ao loteamento Parque Mantiqueira.

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O bloqueio para socorro e limpeza interditou os dois sentidos da via e o congestionamento já chega a 2,5 km.