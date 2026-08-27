27 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

AGORA: Colisão entre carros e caminhão interdita SP-50

Por Da redação | Santo Antônio do Pinhal
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/redes sociais
Acidente bloqueia a via no km 149,5 da SP-50
Acidente bloqueia a via no km 149,5 da SP-50

Um acidente interditou totalmente a Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), na altura do km 149,5, trecho de Santo Antônio do Pinhal, na manhã desta quarta-feira (27). Uma colisão envolvendo dois carros e um caminhão foi registrada por volta das 8h30, próxima ao loteamento Parque Mantiqueira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O bloqueio para socorro e limpeza interditou os dois sentidos da via e o congestionamento já chega a 2,5 km.

Ainda não há informações sobre vítimas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários