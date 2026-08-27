Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), no bairro Jardim Ana Rosa, em Taubaté. A prisão ocorreu no último sábado (22) e a ação também resultou na apreensão de 164 porções de drogas.

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O suspeito foi observado entregando algo a um motociclista que deixou rapidamente o local ao avistar a viatura. Ele foi abordado e, com ele, foram apreendidas 23 pedras de crack. Ele assumiu que vendia ilícitos no local e indicou onde os escondia.