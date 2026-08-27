27 de agosto de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Ronda municipal prende homem por tráfico em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Suspeito preso por tráfico no Jardim Ana Rosa
Suspeito preso por tráfico no Jardim Ana Rosa

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), no bairro Jardim Ana Rosa, em Taubaté. A prisão ocorreu no último sábado (22) e a ação também resultou na apreensão de 164 porções de drogas.

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O suspeito foi observado entregando algo a um motociclista que deixou rapidamente o local ao avistar a viatura. Ele foi abordado e, com ele, foram apreendidas 23 pedras de crack. Ele assumiu que vendia ilícitos no local e indicou onde os escondia.

Sob um veículo, foi encontrada uma sacola contendo mais drogas e dinheiro. Ao todo, foram apreendidas 133 pedras de crack, 24 pinos de cocaína, sete porções de maconha e R$ 42 em espécie.

Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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