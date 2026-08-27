O episódio expõe, de forma crua, a tensão estrutural que permeia toda a arquitetura jurídica do ECA Digital: a distância entre a obrigação legal abstrata de segurança por meio de ações preventivas e mitigadoras em relação a conteúdos, produtos ou práticas consideradas de alto risco para a preservação da integridade de crianças e adolescentes (art. 6º), e a capacidade concreta de fiscalização por parte do Estado brasileiro. Neste sentido, a atuação da ANPD é, no plano normativo, pautada por instrumentos fiscalizatórios e sancionatórios previstos nos arts. 34 e 35 da lei.

De todo modo, o Discord é um ambiente extremamente perigoso para crianças e adolescentes, facilitando a ação de criminosos, aliciamento, conteúdos de ódio, misoginia e indução à automutilação ou ao suicídio. Isto porque não há moderação efetiva em ambientes fechados. De acordo com Daniel Becker (Jornal O Globo, 16 de agosto de 2026), a plataforma possui uma arquitetura com resposta lenta na remoção de conteúdos nocivos e transmissões ao vivo de extrema gravidade, que colocam a vida de jovens em risco. Além disso, o aplicativo expõe crianças e adolescentes a conteúdos tóxicos essencialmente ligados ao extremismo. Por isso, diante da ausência de um controle estatal mais efetivo, os pais devem exercer uma supervisão severa com restrição rígida ao uso de celulares e demais dispositivos conectados à internet.

Chama atenção, ainda, a sobreposição de atores e instâncias: à fiscalização administrativa da ANPD somou-se a atuação da Advocacia-Geral da União, que chegou a cogitar ação civil pública para a retirada da plataforma do ar, em meio a manifestações públicas do Poder Executivo em favor do banimento do serviço. O Discord apresentou à AGU proposta de aperfeiçoamento da segurança de crianças e adolescentes, diante de alegadas e supostas falhas tanto na mediação, quanto na verificação de idade dos usuários.