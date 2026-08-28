Desde o Brasil Colônia, quando bandeirantes taubateanos desbravaram trilhas rumo às minas de ouro em Minas Gerais e ajudaram a redefinir os rumos do Brasil – com impacto decisivo na história do país e do mundo –, a cidade carrega em seu DNA a vocação para abrir caminhos. Séculos depois, esse protagonismo foi reafirmado na revolução industrial do Vale do Paraíba, com o pioneirismo da CTI e a transformação de uma região antes essencialmente rural em um polo produtivo.

Todo sacrifício pelo Brasil. O lema estampado na bandeira de Taubaté traduz a força de uma cidade que atravessa séculos como protagonista da história, onde se encontram o passado, o presente e o futuro do país.

Hoje, mais uma vez, Taubaté se reposiciona diante da história. Superando desafios e olhando adiante, a cidade se consolida como destino estratégico do futuro. Um novo ciclo começa – o novo caminho do ouro, agora guiado pela inovação, pela tecnologia e pelo conhecimento.

É a Taubaté dos carros voadores, com milhares de encomendas ao redor do mundo e investimentos bilionários que projetam a cidade no cenário global. É também a Taubaté das startups, da pesquisa, da educação e das soluções que nascem para transformar o mundo. Uma cidade que alia desenvolvimento econômico à qualidade de vida e à força de sua cultura e de sua tradição.

Ao fortalecer polos industriais, centros de inovação e iniciativas educacionais, Taubaté reafirma seu papel como território fértil para ideias que impactam o Brasil. Um lugar onde tradição e futuro caminham lado a lado – e onde o passado não é apenas memória, mas combustível para o que ainda está por vir.