Entre 21 de julho e 21 de agosto, foram realizadas 21 ações de limpeza em praias, trilhas, costeiras e áreas de vegetação de praia e dunas de Caraguatatuba. As atividades resultaram na coleta de 389 quilos de resíduos.

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Além da limpeza, o período contou com ações de educação ambiental. Durante o Festival do Camarão, realizado entre 16 e 26 de julho, foi montado um estande com distribuição de mudas, materiais informativos e orientações sobre preservação ambiental, reciclagem e economia circular.