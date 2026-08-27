27 de agosto de 2026
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MEIO AMBIENTE

Ação recolhe 389 kg de lixo nas praias de Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Lixo retirado das praias em Caraguatatuba
Lixo retirado das praias em Caraguatatuba

Entre 21 de julho e 21 de agosto, foram realizadas 21 ações de limpeza em praias, trilhas, costeiras e áreas de vegetação de praia e dunas de Caraguatatuba. As atividades resultaram na coleta de 389 quilos de resíduos.

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Além da limpeza, o período contou com ações de educação ambiental. Durante o Festival do Camarão, realizado entre 16 e 26 de julho, foi montado um estande com distribuição de mudas, materiais informativos e orientações sobre preservação ambiental, reciclagem e economia circular.

Também foi realizada uma palestra para estudantes da EMEI/EMEF Prof. Lúcio Jacinto dos Santos, no bairro Tinga, com orientações sobre descarte correto de resíduos e preservação dos recursos naturais.

As atividades buscam despertar a consciência para o descarte correto de lixo e preservação do meio ambiente e ecossistema marinho.

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