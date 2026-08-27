A morte de Ivan Gabriel da Silva Figueiredo, de 21 anos, provocou comoção entre amigos e familiares em São José dos Campos. O jovem morreu na segunda-feira (24), um dia depois de ficar gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na rua Caravelas.
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Ivan foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na manhã de domingo (23), por volta das 6h30. Ele apresentava múltiplas fraturas e foi levado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.
A notícia da morte repercutiu entre pessoas próximas, que usaram as redes sociais para prestar homenagens e se despedir do jovem. As mensagens ressaltaram a saudade deixada por Ivan e a tristeza provocada pela perda.
“Vai em paz, meu amigo”, escreveu uma das pessoas que lamentaram a morte.
Em outra manifestação, Luh Rosa Dias destacou o impacto da perda e afirmou que, independentemente das circunstâncias do acidente, Ivan deixará saudades entre aqueles que conviviam com ele.
“Independente da situação! Ele era filho, marido, pai... Deixou muita saudade entre nós. Vai em paz”, publicou.
Velório e sepultamento
O velório de Ivan foi realizado no Velório Municipal Paraíso, em São José dos Campos. O sepultamento ocorreu na terça-feira (25), às 10h, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso.
A família também divulgou informações sobre a missa de 7º dia. A celebração será realizada no domingo (30), às 9h, na Capela São Judas, no bairro Dom Pedro 2º, em São José dos Campos.
Acidente em São José
Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas após a colisão com o ônibus.
Além de Ivan, uma mulher de 27 anos sofreu contusões no tórax e nos membros inferiores. Ela recebeu atendimento do Samu e também foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
Ivan foi retirado do veículo pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levado à unidade hospitalar em estado grave.
As circunstâncias que provocaram a colisão entre o carro e o ônibus não foram informadas.