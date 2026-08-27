A morte de Ivan Gabriel da Silva Figueiredo, de 21 anos, provocou comoção entre amigos e familiares em São José dos Campos. O jovem morreu na segunda-feira (24), um dia depois de ficar gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na rua Caravelas.

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Ivan foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na manhã de domingo (23), por volta das 6h30. Ele apresentava múltiplas fraturas e foi levado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.