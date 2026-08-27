Um incêndio atingiu o vestiário do campo de futebol Corinthinha, na rua Antônio José da Silva, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada por volta das 23h20 de quarta-feira (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o local era utilizado por moradores em situação de rua para acúmulo de materiais e lixo.