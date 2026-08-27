27 de agosto de 2026
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INCÊNDIO

Fogo atinge vestiário do campo de futebol Corinthinha em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros em Caraguatatuba
Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros em Caraguatatuba

Um incêndio atingiu o vestiário do campo de futebol Corinthinha, na rua Antônio José da Silva, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada por volta das 23h20 de quarta-feira (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o local era utilizado por moradores em situação de rua para acúmulo de materiais e lixo.

Após a extinção do fogo, foi feito o rescaldo e o local foi deixado em segurança. Não houve vítimas.

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