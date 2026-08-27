O Vale do Paraíba começou a quinta-feira (27) com chuva fraca e temperaturas amenas, mas a previsão indica mudança nas condições do tempo ao longo do dia. A atuação de uma massa de ar seco deve deixar o céu aberto e favorecer a elevação das temperaturas na região.
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De acordo com a previsão para o estado de São Paulo, a faixa leste paulista, onde está o Vale do Paraíba, terá máximas entre 26°C e 31°C. Apesar do início chuvoso em alguns pontos, o tempo deve ficar firme e ensolarado durante boa parte do dia.
O principal destaque para a tarde será a baixa umidade relativa do ar. Os índices podem ficar abaixo de 30% em boa parte dos municípios do Vale do Paraíba, condição que exige atenção, principalmente nos períodos mais quentes.
A recomendação é reforçar a hidratação e evitar atividades físicas e exposição prolongada ao sol durante os horários de maior calor e menor umidade.
Temperaturas mais baixas
O frio ainda marcou o início desta quinta-feira em algumas cidades da região. Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Campos do Jordão registrou a menor temperatura do estado: 11,4°C.
Outras cidades do Vale também estão na lista dos municípios mais frios, como São Luiz do Paraitinga (16,1°C), Cachoeira Paulista (17,8°C) e Taubaté (17,9°C).
Enquanto o Vale do Paraíba terá máximas de até 31°C, outras áreas do interior paulista podem registrar temperaturas mais elevadas, entre 31°C e 36°C.
A combinação de calor e baixa umidade deve exigir atenção dos moradores, especialmente durante a tarde, quando os índices de umidade tendem a atingir os menores valores.