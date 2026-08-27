O Vale do Paraíba começou a quinta-feira (27) com chuva fraca e temperaturas amenas, mas a previsão indica mudança nas condições do tempo ao longo do dia. A atuação de uma massa de ar seco deve deixar o céu aberto e favorecer a elevação das temperaturas na região.

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De acordo com a previsão para o estado de São Paulo, a faixa leste paulista, onde está o Vale do Paraíba, terá máximas entre 26°C e 31°C. Apesar do início chuvoso em alguns pontos, o tempo deve ficar firme e ensolarado durante boa parte do dia.