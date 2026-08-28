Os atores Vanessa Gerbelli e Carmo Dalla Vecchia chegam a São José dos Campos nesta sexta-feira (28) com “Forever Young”, espetáculo que há uma década aborda o envelhecimento de forma bem-humorada e provocadora. A apresentação será no Teatro Colinas, às 20h.

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Escrita por Erik Gedeon e dirigida no Brasil por Jarbas Homem de Mello, a montagem estreou em 2016 e acompanha seis artistas idosos em um retiro. Quando a enfermeira deixa o local, eles se entregam à música e às situações cômicas. Com mais de 500 mil espectadores, o espetáculo chega à cidade em nova turnê pelo Brasil.