27 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Homem procurado por estupro de vulnerável é preso na RMVale

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Homem foi preso no bairro Varadouro, em São Sebastião
Homem foi preso no bairro Varadouro, em São Sebastião

Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em São Sebastião. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (25), após uma denúncia de que o suspeito estaria na avenida Vereador Antônio Borges, no bairro Varadouro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma equipe da Polícia Civil realizou diligências e abordou o suspeito no local. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão, com pena a cumprir em regime fechado.

Ele foi conduzido ao distrito policial, onde ficou preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários