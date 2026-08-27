Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em São Sebastião. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (25), após uma denúncia de que o suspeito estaria na avenida Vereador Antônio Borges, no bairro Varadouro.

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Uma equipe da Polícia Civil realizou diligências e abordou o suspeito no local. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão, com pena a cumprir em regime fechado.