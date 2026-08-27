Um homem de 60 anos morreu após sofrer uma queda da própria altura na Rodovia dos Tamoios, no sentido Sul. A ocorrência foi registrada no fim da tarde de quarta-feira (26).
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Segundo informações da concessionária, a vítima caminhava a pé pelo local acompanhada do irmão, que vinha de Taubaté, quando passou mal, caiu e ficou inconsciente.
O resgate iniciou a reanimação cardiopulmonar ao identificar que o homem estava sem respiração e com cianose (pele arroxeada). Uma unidade de suporte avançado realizou manobras intensivas, incluindo a intubação e a administração de medicação intraóssea. A vítima foi levada ao hospital sob manobras de reanimação, mas não resistiu e teve o óbito confirmado pela equipe médica.