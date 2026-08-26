Ivan Gabriel da Silva Figueiredo, de 21 anos, morreu na última segunda-feira (24), um dia após ficar gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e um ônibus, em São José dos Campos. A colisão aconteceu na manhã de domingo (23), na rua Caravelas.
Ivan havia sido socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, com múltiplas fraturas e politraumatismo, e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. A morte foi registrada no dia seguinte ao acidente.
O velório ocorreu no Velório Municipal Paraíso e o sepultamento foi realizado na terça-feira (25), às 10h, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.
A morte do jovem provocou manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos lamentaram a perda e publicaram mensagens de despedida. Em uma delas, uma pessoa escreveu: “Vai em paz, meu amigo”, enquanto outros destacaram a saudade deixada por Ivan.
A família também divulgou o convite para a missa de 7º dia, que será celebrada neste domingo (30), às 9h, na Capela São Judas, localizada na Rua 32, nº 19, no bairro Dom Pedro II, em São José dos Campos.
O acidente
O acidente aconteceu por volta das 6h30 de domingo (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas após a colisão com o ônibus.
Além de Ivan, uma mulher de 27 anos sofreu contusões no tórax e nos membros inferiores. Ela foi atendida pelo Samu e também encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
Ivan foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros com múltiplas fraturas e quadro de politraumatismo.
As circunstâncias que levaram à colisão não foram informadas.