Ivan Gabriel da Silva Figueiredo, de 21 anos, morreu na última segunda-feira (24), um dia após ficar gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e um ônibus, em São José dos Campos. A colisão aconteceu na manhã de domingo (23), na rua Caravelas.

Ivan havia sido socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, com múltiplas fraturas e politraumatismo, e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. A morte foi registrada no dia seguinte ao acidente.

O velório ocorreu no Velório Municipal Paraíso e o sepultamento foi realizado na terça-feira (25), às 10h, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.