A jornalista Fernanda Del Vigna Vitullo, de 42 anos, foi atropelada e prensada entre dois carros na noite de segunda-feira (25). O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro e é procurado pela Polícia Civil.
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O caso aconteceu na Avenida do Anastácio, no Parque São Domingos, Zona Norte de São Paulo. Fernanda havia ido até a escola dos filhos para buscar as bolsas das crianças, que já tinham deixado o local acompanhadas pelo pai, cerca de 30 minutos antes do acidente.
Jornalista foi atingida enquanto entrava no carro
Imagens de uma câmera de segurança mostram Fernanda fechando o porta-malas do veículo depois de pegar os pertences dos filhos. Em seguida, ela caminha em direção à porta do motorista e aguarda a passagem de outros veículos antes de entrar.
Nesse momento, um carro se aproxima em alta velocidade. A gravação mostra a jornalista sendo atingida por um Chevrolet Spin prata.
Com o impacto, Fernanda ficou prensada entre o veículo que a atingiu e o próprio carro. Na sequência, ela caiu violentamente no asfalto.
Motorista fugiu após atropelamento
O condutor do Chevrolet Spin não parou para prestar socorro. Segundo a família, até o momento, o motorista ainda não foi identificado.
“Ela tinha colocado as mochilas no porta-malas e tinha ido para a porta para entrar no carro. Até o momento, não tivemos nenhuma resposta de quem é o motorista. Graças a Deus, a recuperação dela está sendo boa”, afirmou Ana Claudia Del Vigna, irmã de Fernanda.
A jornalista precisou passar por cirurgias após o atropelamento, mas não corre risco de morrer. Segundo familiares, o quadro de recuperação é considerado positivo.
Polícia procura motorista
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso é investigado como lesão corporal culposa e fuga do local de acidente.
Em nota, a pasta afirmou que as diligências continuam para identificar e localizar o motorista responsável pelo atropelamento.
As imagens de segurança que registraram o momento da colisão devem auxiliar os investigadores na identificação do veículo e do condutor.