A jornalista Fernanda Del Vigna Vitullo, de 42 anos, foi atropelada e prensada entre dois carros na noite de segunda-feira (25). O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro e é procurado pela Polícia Civil.

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O caso aconteceu na Avenida do Anastácio, no Parque São Domingos, Zona Norte de São Paulo. Fernanda havia ido até a escola dos filhos para buscar as bolsas das crianças, que já tinham deixado o local acompanhadas pelo pai, cerca de 30 minutos antes do acidente.

Jornalista foi atingida enquanto entrava no carro