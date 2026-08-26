Três homens foram presos após um roubo a uma residência na zona sul. A ação durou menos de cinco minutos e terminou com uma perseguição policial e a recuperação de joias e outros objetos levados do imóvel.

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O crime aconteceu na terça-feira (25), no Planalto Paulista, em São Paulo. Segundo o portal Metrópoles, a casa pertence a um policial. Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação dos criminosos na Avenida Itacira.

PM montou cerco após alerta de roubo