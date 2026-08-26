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CRIME

Trio é preso após roubar R$ 100 mil em joias na casa de policial

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação Polícia Civil
Trio é preso após roubar R$ 100 mil em joias na casa de policial
Trio é preso após roubar R$ 100 mil em joias na casa de policial

Três homens foram presos após um roubo a uma residência na zona sul. A ação durou menos de cinco minutos e terminou com uma perseguição policial e a recuperação de joias e outros objetos levados do imóvel.

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O crime aconteceu na terça-feira (25), no Planalto Paulista, em São Paulo. Segundo o portal Metrópoles, a casa pertence a um policial. Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação dos criminosos na Avenida Itacira.

PM montou cerco após alerta de roubo

A Polícia Militar recebeu, por rádio, informações de que um grupo armado havia invadido a residência, rendido os moradores e roubado diversos pertences.

Com as características repassadas, as equipes fizeram um cerco na região e localizaram um veículo suspeito na Avenida Indianópolis.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre .32, além de ferramentas, máscaras, luvas e outros objetos que, segundo a ocorrência, estariam relacionados à prática de roubos e furtos a residências.

A vistoria também apontou que o veículo circulava com uma placa diferente da original. O automóvel ainda tinha registro de furto desde o dia 18 de agosto.

Joias de R$ 100 mil são recuperadas

Entre os objetos encontrados estavam relógios, anéis, pulseiras e colares. Segundo as informações divulgadas, os itens são avaliados em aproximadamente R$ 100 mil.

As vítimas reconheceram os objetos como sendo os mesmos levados durante o roubo à residência.

As prisões foram registradas também pelas câmeras corporais utilizadas pelos policiais militares que participaram da ocorrência.

Trio foi levado para a delegacia

Os três suspeitos, o veículo recuperado, a arma e os demais objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia.

A ocorrência foi registrada como roubo majorado, receptação, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinais identificadores de veículo.

A investigação deverá apurar a participação de cada um dos presos no crime e se o grupo tem envolvimento com outros roubos a residências na região.

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