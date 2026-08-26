Três homens foram presos após um roubo a uma residência na zona sul. A ação durou menos de cinco minutos e terminou com uma perseguição policial e a recuperação de joias e outros objetos levados do imóvel.
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O crime aconteceu na terça-feira (25), no Planalto Paulista, em São Paulo. Segundo o portal Metrópoles, a casa pertence a um policial. Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação dos criminosos na Avenida Itacira.
PM montou cerco após alerta de roubo
A Polícia Militar recebeu, por rádio, informações de que um grupo armado havia invadido a residência, rendido os moradores e roubado diversos pertences.
Com as características repassadas, as equipes fizeram um cerco na região e localizaram um veículo suspeito na Avenida Indianópolis.
Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre .32, além de ferramentas, máscaras, luvas e outros objetos que, segundo a ocorrência, estariam relacionados à prática de roubos e furtos a residências.
A vistoria também apontou que o veículo circulava com uma placa diferente da original. O automóvel ainda tinha registro de furto desde o dia 18 de agosto.
Joias de R$ 100 mil são recuperadas
Entre os objetos encontrados estavam relógios, anéis, pulseiras e colares. Segundo as informações divulgadas, os itens são avaliados em aproximadamente R$ 100 mil.
As vítimas reconheceram os objetos como sendo os mesmos levados durante o roubo à residência.
As prisões foram registradas também pelas câmeras corporais utilizadas pelos policiais militares que participaram da ocorrência.
Trio foi levado para a delegacia
Os três suspeitos, o veículo recuperado, a arma e os demais objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia.
A ocorrência foi registrada como roubo majorado, receptação, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinais identificadores de veículo.
A investigação deverá apurar a participação de cada um dos presos no crime e se o grupo tem envolvimento com outros roubos a residências na região.