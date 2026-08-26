Uma mulher morreu depois de ser atingida por um carro na madrugada desta quarta-feira (26), na Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá. O atropelamento aconteceu no km 63,6, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com o registro policial, o veículo era conduzido por um homem de 32 anos, que seguia de Taubaté para o Rio. Ele afirmou que encontrou a vítima sobre a pista logo depois de passar por uma curva acentuada à esquerda.

Segundo o motorista, a presença da mulher foi percebida de forma repentina e não houve tempo suficiente para evitar o impacto. Ele relatou ainda que uma carreta trafegava ao lado do automóvel naquele momento, o que teria limitado a possibilidade de desvio.