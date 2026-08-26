Uma mulher morreu depois de ser atingida por um carro na madrugada desta quarta-feira (26), na Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá. O atropelamento aconteceu no km 63,6, na pista sentido Rio de Janeiro.
De acordo com o registro policial, o veículo era conduzido por um homem de 32 anos, que seguia de Taubaté para o Rio. Ele afirmou que encontrou a vítima sobre a pista logo depois de passar por uma curva acentuada à esquerda.
Segundo o motorista, a presença da mulher foi percebida de forma repentina e não houve tempo suficiente para evitar o impacto. Ele relatou ainda que uma carreta trafegava ao lado do automóvel naquele momento, o que teria limitado a possibilidade de desvio.
A passageira que acompanhava o condutor apresentou versão semelhante. Em depoimento, ela contou que os dois conversavam normalmente quando o motorista gritou ao notar alguém na pista. A testemunha também afirmou que o trecho estava bastante escuro.
Depois do atropelamento, o carro percorreu cerca de 500 metros até parar. Motorista e passageira permaneceram no local e acionaram o atendimento de emergência.
Equipes da concessionária responsável pela Dutra prestaram os primeiros socorros. A vítima recebeu manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada por um médico.
Até a última atualização, a identidade da mulher ainda não havia sido confirmada. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal de Guaratinguetá, onde passaria por exame necroscópico.
O motorista também foi submetido ao teste do bafômetro. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o exame não apontou consumo de álcool e o condutor não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora.
A perícia foi acionada e realizou trabalhos tanto no ponto do atropelamento quanto no veículo envolvido.
A Polícia Civil informou que a dinâmica completa do acidente ainda depende da análise dos laudos e demais elementos reunidos durante a investigação. O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor.