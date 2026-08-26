26 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Vitória, 29 anos, estudante de medicina, morre em acidente

Por Da Redação | Morada Nova (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vitória Guedes Rodrigues Nunes Nicolau
Vitória Guedes Rodrigues Nunes Nicolau

A estudante de Medicina Vitória Guedes Rodrigues Nunes Nicolau, de 29 anos, morreu após um grave acidente de trânsito nesta quarta-feira (26). Ela estava em um carro que colidiu contra um caminhão. Outras duas pessoas ficaram feridas na batida e precisaram ser socorridas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na CE-138, em Morada Nova, no Ceará. As circunstâncias da colisão são investigadas pela Polícia Civil do Ceará.

Estudante de Medicina morreu no acidente

Vitória estava no veículo envolvido na colisão quando ocorreu o acidente. Após a batida, equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro às vítimas.

Além da estudante, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Civil do Ceará apura como ocorreu a colisão entre o carro e o caminhão e deverá reunir informações e depoimentos para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Faculdade lamenta morte

Vitória Guedes estudava Medicina em uma instituição de ensino superior privada de Iguatu, onde o marido também trabalhava como professor.

Após a confirmação da morte, a instituição publicou uma nota nas redes sociais lamentando a perda da estudante e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

A morte da jovem causou comoção entre colegas e integrantes da comunidade acadêmica.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários