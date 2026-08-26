A estudante de Medicina Vitória Guedes Rodrigues Nunes Nicolau, de 29 anos, morreu após um grave acidente de trânsito nesta quarta-feira (26). Ela estava em um carro que colidiu contra um caminhão. Outras duas pessoas ficaram feridas na batida e precisaram ser socorridas.
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O acidente aconteceu na CE-138, em Morada Nova, no Ceará. As circunstâncias da colisão são investigadas pela Polícia Civil do Ceará.
Estudante de Medicina morreu no acidente
Vitória estava no veículo envolvido na colisão quando ocorreu o acidente. Após a batida, equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro às vítimas.
Além da estudante, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.
A Polícia Civil do Ceará apura como ocorreu a colisão entre o carro e o caminhão e deverá reunir informações e depoimentos para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Faculdade lamenta morte
Vitória Guedes estudava Medicina em uma instituição de ensino superior privada de Iguatu, onde o marido também trabalhava como professor.
Após a confirmação da morte, a instituição publicou uma nota nas redes sociais lamentando a perda da estudante e prestando solidariedade aos familiares e amigos.
A morte da jovem causou comoção entre colegas e integrantes da comunidade acadêmica.