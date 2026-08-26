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VIOLÊNCIA

Instrutor é acusado de morder aluna durante treino em academia

Por Da Redação | Recife
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Instrutor é acusado de morder aluna durante treino em academia
Instrutor é acusado de morder aluna durante treino em academia

Um instrutor de academia é investigado após ser acusado por uma aluna de 25 anos de agarrá-la e mordê-la durante um treino. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento e acabou denunciado à polícia.

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O caso aconteceu em Recife, no dia 19 de maio, e foi denunciado três dias depois. Segundo informações do g1 Pernambuco, a Polícia Civil investiga o instrutor Filipe Gomes da Silva por suspeitas de importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal.

Aluna diz que não queria contato físico

De acordo com o relato da professora, ela realizava um exercício quando recebeu uma correção do instrutor. Na sequência, o homem teria se aproximado e tentado abraçá-la.

A mulher afirma que deixou claro que não queria contato físico, mas, ainda assim, o instrutor teria continuado a aproximação e a agarrado.

O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança da academia e integra a investigação policial.

Defesa diz que foi uma ‘brincadeira’

Por meio dos advogados, Filipe Gomes da Silva afirmou que agiu de maneira “lúdica e descontraída”.

A defesa reconheceu que a atitude ultrapassou limites profissionais e pessoais, mas contestou que tenha existido qualquer motivação sexual durante o episódio.

Segundo os advogados, a mordida teria acontecido durante uma “brincadeira infeliz e despropositada”.

A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do episódio e determinar eventuais responsabilidades.

Investigação

O caso é apurado pelas autoridades como importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal. As imagens das câmeras de segurança e os depoimentos das pessoas envolvidas devem auxiliar na apuração. Até o momento, não há informação sobre eventual prisão ou outra medida cautelar contra o instrutor.

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