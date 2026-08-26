Um instrutor de academia é investigado após ser acusado por uma aluna de 25 anos de agarrá-la e mordê-la durante um treino. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento e acabou denunciado à polícia.

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O caso aconteceu em Recife, no dia 19 de maio, e foi denunciado três dias depois. Segundo informações do g1 Pernambuco, a Polícia Civil investiga o instrutor Filipe Gomes da Silva por suspeitas de importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal.

Aluna diz que não queria contato físico