Um instrutor de academia é investigado após ser acusado por uma aluna de 25 anos de agarrá-la e mordê-la durante um treino. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento e acabou denunciado à polícia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Recife, no dia 19 de maio, e foi denunciado três dias depois. Segundo informações do g1 Pernambuco, a Polícia Civil investiga o instrutor Filipe Gomes da Silva por suspeitas de importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal.
Aluna diz que não queria contato físico
De acordo com o relato da professora, ela realizava um exercício quando recebeu uma correção do instrutor. Na sequência, o homem teria se aproximado e tentado abraçá-la.
A mulher afirma que deixou claro que não queria contato físico, mas, ainda assim, o instrutor teria continuado a aproximação e a agarrado.
O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança da academia e integra a investigação policial.
Defesa diz que foi uma ‘brincadeira’
Por meio dos advogados, Filipe Gomes da Silva afirmou que agiu de maneira “lúdica e descontraída”.
A defesa reconheceu que a atitude ultrapassou limites profissionais e pessoais, mas contestou que tenha existido qualquer motivação sexual durante o episódio.
Segundo os advogados, a mordida teria acontecido durante uma “brincadeira infeliz e despropositada”.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do episódio e determinar eventuais responsabilidades.
Investigação
O caso é apurado pelas autoridades como importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal. As imagens das câmeras de segurança e os depoimentos das pessoas envolvidas devem auxiliar na apuração. Até o momento, não há informação sobre eventual prisão ou outra medida cautelar contra o instrutor.