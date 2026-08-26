A Polícia Civil prendeu cinco pessoas investigadas pela morte de Luis Felipe Estrada, de 29 anos, após uma agressão violenta. As prisões aconteceram nesta quarta-feira (26), durante uma operação realizada pelas autoridades. Veja aqui o vídeo.

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As detenções ocorreram em Sertanópolis, no Paraná, onde o crime aconteceu, e também em Cândido Mota, no interior de São Paulo. Os cinco investigados tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça.

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