A Polícia Civil prendeu cinco pessoas investigadas pela morte de Luis Felipe Estrada, de 29 anos, após uma agressão violenta. As prisões aconteceram nesta quarta-feira (26), durante uma operação realizada pelas autoridades. Veja aqui o vídeo.
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As detenções ocorreram em Sertanópolis, no Paraná, onde o crime aconteceu, e também em Cândido Mota, no interior de São Paulo. Os cinco investigados tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça.
Jovem foi atacado durante a madrugada
Luis Felipe foi atacado na madrugada de 22 de agosto, enquanto estava em uma via pública. Após a agressão, ele foi encaminhado para atendimento médico ainda naquele dia.
A vítima permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na segunda-feira (24).
A Polícia Civil passou a investigar o caso e identificou cinco suspeitos de envolvimento na agressão que terminou com a morte do jovem.
Taco de beisebol é apreendido
Durante o cumprimento das ordens judiciais nesta quarta-feira, os policiais localizaram e apreenderam um taco de beisebol, que, segundo a investigação, teria sido utilizado para agredir Luis Felipe.
“Durante o cumprimento das ordens judiciais, um taco de beisebol foi localizado e apreendido, sendo apontado como o instrumento utilizado nas agressões”, explicou o delegado da Polícia Civil do Paraná, Damião Benassi.
A apreensão do objeto deverá ser analisada durante a investigação para ajudar a esclarecer a dinâmica do ataque.
Caso é tratado como homicídio qualificado
A Polícia Civil investiga o caso como homicídio triplamente qualificado. As qualificadoras apontadas são motivo fútil, meio cruel e recurso que teria dificultado a defesa da vítima.
Com as prisões preventivas determinadas pela Justiça, os cinco investigados foram encaminhados ao sistema penitenciário após os procedimentos de polícia judiciária. Eles permanecem presos e à disposição da Justiça enquanto o caso continua sendo investigado.