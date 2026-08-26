Uma mulher identificada como Alessandra confessou ter matado a própria sogra dentro de uma residência. Segundo o depoimento prestado à polícia, ela acreditava que, se alguma coisa acontecesse com a mãe do companheiro enquanto estivesse ao lado dele, o marido não abandonaria a família.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu na manhã de sábado (22), dentro de uma casa em Confresa, no Mato Grosso. A vítima, Maria Aparecida, foi encontrada morta após vizinhos ouvirem gritos de socorro e acionarem a Polícia Militar.
Mulher chegou à casa após faltar ao trabalho
Segundo o relato de Alessandra às autoridades, ela deveria ter começado a trabalhar às 4h daquele sábado, mas acabou acordando atrasada e não foi ao serviço.
Depois disso, ela pegou uma chave que tinha e seguiu para a residência. Maria Aparecida foi morta por volta das 6h35.
Os vizinhos perceberam que havia algo errado depois de ouvirem pedidos de socorro vindos do imóvel. A Polícia Militar foi chamada e seguiu até o endereço.
PM precisou subir no muro
Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o portão trancado. A equipe tentou chamar pelos moradores, mas não recebeu resposta.
Diante da situação, os agentes precisaram subir no muro para verificar o que estava acontecendo dentro da residência.
Ao notar a presença dos policiais, Alessandra abriu o portão e informou que havia acontecido uma “tragédia” com a sogra.
Dentro da casa, Maria Aparecida foi encontrada caída no chão, com uma grande quantidade de sangue ao redor do corpo.
Sogra foi encontrada com fio no pescoço
De acordo com a Polícia Civil, Maria apresentava ferimentos provocados por um objeto contundente e estava com um fio de extensão elétrica enrolado no pescoço.
Um pedaço de madeira com sinais de sangue também foi localizado e apreendido pelos investigadores.
A dinâmica completa do crime deverá ser esclarecida durante a investigação.
Mulher permaneceu na casa após crime
Depois da morte, Alessandra permaneceu dentro da residência. Em depoimento, ela afirmou ter se arrependido e disse que não teve coragem de deixar a sogra sozinha no local.
A investigação deverá analisar as circunstâncias do homicídio, além dos elementos encontrados na casa e do depoimento prestado pela mulher.
Vítima era ex-servidora pública
Maria Aparecida era ex-servidora pública municipal. Após a morte, a Prefeitura de Confresa decretou luto oficial de três dias.
Em nota, o município destacou os anos de trabalho prestados por Maria ao serviço público e lamentou a morte da ex-servidora.