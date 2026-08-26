Uma mulher identificada como Alessandra confessou ter matado a própria sogra dentro de uma residência. Segundo o depoimento prestado à polícia, ela acreditava que, se alguma coisa acontecesse com a mãe do companheiro enquanto estivesse ao lado dele, o marido não abandonaria a família.

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O crime aconteceu na manhã de sábado (22), dentro de uma casa em Confresa, no Mato Grosso. A vítima, Maria Aparecida, foi encontrada morta após vizinhos ouvirem gritos de socorro e acionarem a Polícia Militar.

Mulher chegou à casa após faltar ao trabalho