Um casal viveu momentos de terror e desespero na manhã desta quarta-feira (26), após ser perseguido e baleado por criminosos. Feridos, os dois conseguiram escapar e tomaram uma decisão desesperada: invadiram uma base da Polícia Militar em busca de socorro.
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O caso aconteceu na Avenida Amador Bueno da Veiga, na Vila Esperança, na Zona Leste de São Paulo. Por volta das 6h18, o casal chegou de carro ao CPA/M-4 (Comando de Policiamento de Área 4) e entrou no local para pedir ajuda aos policiais.
Casal foi baleado durante perseguição
Segundo informações preliminares da Polícia Militar, os dois apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
A mulher estava com um ferimento à bala em uma das mãos. O homem, que a acompanhava, tinha sido atingido em uma das pernas. Os dois chegaram à base aparentando estar bastante assustados e afirmaram aos policiais que estavam fugindo de criminosos.
Conforme o relato inicial das vítimas, eles trafegavam pela Rua Sinanduva, nas proximidades da base, quando perceberam que estavam sendo seguidos por outro veículo.
Ainda de acordo com o casal, dois criminosos estavam no carro que os perseguia. Em determinado momento, os suspeitos teriam começado a atirar contra o veículo das vítimas.
Mesmo feridos, os dois conseguiram fugir e seguiram até a unidade da PM. A chegada à base acabou sendo fundamental para interromper a perseguição e garantir atendimento às vítimas.
Vítimas foram levadas a hospitais
Depois de receberem os primeiros atendimentos, o casal foi encaminhado para unidades hospitalares da Zona Leste.
A mulher foi levada ao Hospital Nipo-Brasileiro, enquanto o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Ermelino Matarazzo. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dos dois.
Polícia procura suspeitos
A Polícia Militar realizou buscas na região ainda durante a manhã desta quarta-feira na tentativa de localizar o veículo utilizado pelos criminosos.
As equipes também trabalham com imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades para tentar identificar o carro e os responsáveis pelos disparos.
O caso foi registrado no 24º Distrito Policial (DP), na Zona Leste, e será investigado pela Polícia Civil.
A motivação do ataque ainda não foi esclarecida. A investigação deverá apurar se o casal foi vítima de uma tentativa de assalto ou se o episódio pode ter sido uma tentativa de execução, hipótese que ainda não foi confirmada pelas autoridades.