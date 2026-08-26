Um casal viveu momentos de terror e desespero na manhã desta quarta-feira (26), após ser perseguido e baleado por criminosos. Feridos, os dois conseguiram escapar e tomaram uma decisão desesperada: invadiram uma base da Polícia Militar em busca de socorro.

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O caso aconteceu na Avenida Amador Bueno da Veiga, na Vila Esperança, na Zona Leste de São Paulo. Por volta das 6h18, o casal chegou de carro ao CPA/M-4 (Comando de Policiamento de Área 4) e entrou no local para pedir ajuda aos policiais.

Casal foi baleado durante perseguição