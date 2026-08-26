Pietro Tretin Silva Caldeira tinha 10 anos, era descrito pela família como um menino feliz, cheio de sonhos e muito amado. A vida dele, porém, foi interrompida de forma trágica na saída da escola, após ser atropelado por um carro no início da noite de segunda-feira (24).
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O acidente aconteceu na Rua Santa Rosa de Lima, no bairro Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Pietro havia acabado de sair da Escola Estadual Dr. Diogo de Faria, onde estudava em período integral, quando foi atingido por um veículo conduzido por um motorista de 22 anos.
Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o condutor estava em alta velocidade no momento do atropelamento. Ele permaneceu no local após o acidente e prestou socorro à vítima. O teste do bafômetro realizado pelo motorista apresentou resultado negativo para consumo de bebida alcoólica. O nome dele não foi divulgado.
Menino foi socorrido com vida
Após o atropelamento, Pietro recebeu atendimento de agentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O menino foi levado ao Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto, que fica nas proximidades do local do acidente.
Apesar do atendimento médico, Pietro não resistiu aos ferimentos e morreu.
A notícia causou comoção entre familiares e pessoas próximas ao menino. Em uma mensagem de despedida, a família escreveu: “Você será para sempre nosso maior amor”.
A cerimônia de despedida está marcada para a manhã desta quarta-feira (25), no Cemitério Jardim Parque das Palmeiras, na capital paulista.
Polícia investiga atropelamento
A Polícia Militar também foi acionada após o acidente. De acordo com as informações iniciais, o motorista permaneceu no local e prestou atendimento depois de atingir o menino.
O caso foi registrado pela Polícia Civil no 63º Distrito Policial (DP), na Vila Jacuí, e será investigado para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.
Inicialmente, a ocorrência é tratada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de provocar a morte. A investigação deverá apurar a dinâmica do acidente, as condições em que o motorista trafegava e ouvir eventuais testemunhas.
Até o momento, não foi informado se o condutor chegou a ser detido.
Família se despede de Pietro
Nascido em 26 de janeiro de 2016, Pietro tinha apenas 10 anos e ainda tinha uma vida inteira pela frente. Para os familiares, ficam as lembranças do menino alegre, carinhoso e cheio de sonhos.
A morte repentina transformou uma saída comum da escola em uma tragédia que deixou familiares e amigos em luto. A família agora se prepara para se despedir de Pietro e guardar as lembranças dos momentos vividos ao lado do menino.