Pietro Tretin Silva Caldeira tinha 10 anos, era descrito pela família como um menino feliz, cheio de sonhos e muito amado. A vida dele, porém, foi interrompida de forma trágica na saída da escola, após ser atropelado por um carro no início da noite de segunda-feira (24).

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O acidente aconteceu na Rua Santa Rosa de Lima, no bairro Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Pietro havia acabado de sair da Escola Estadual Dr. Diogo de Faria, onde estudava em período integral, quando foi atingido por um veículo conduzido por um motorista de 22 anos.