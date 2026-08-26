A morte de Samuel Eduardo Lázaro de Lima, de 29 anos, em um acidente na BR-116, em Minas Gerais, provocou comoção em Ubatuba. Samuel morreu ao lado dos pais, Antônio Alexandre de Lima, de 58 anos, e Soraia Lázaro de Lima, de 52, após uma colisão frontal registrada na segunda-feira (24), em Dom Cavati.
Samuel trabalhava no Itaguá Pizza Bar, onde era conhecido como “Samuca”. O estabelecimento publicou uma homenagem nas redes sociais e lembrou a trajetória do jovem, que fazia parte da equipe desde o início da pizzaria.
“Samuel, você saiu de férias e não voltou mais”, começa a publicação.
No texto, os colegas descrevem Samuel como uma pessoa de coração puro, trabalhadora, alegre e sempre disposta a ajudar. Segundo a homenagem, ele acompanhou diferentes fases do estabelecimento e participou de momentos marcantes da história da equipe.
A pizzaria também relembrou uma brincadeira que fazia parte da rotina de trabalho. Quando tocava a música “Manoel”, de Tim Maia, os funcionários trocavam o nome na letra por Samuel. O jovem entrava na brincadeira, dançava e fazia os colegas rirem.
“Samuca, você foi pro céu. Só que ninguém imaginava que seria tão cedo”, diz outro trecho da homenagem.
O estabelecimento agradeceu ainda as mensagens recebidas de clientes, amigos e pessoas que conheciam Samuel. Nas redes sociais, amigos também lamentaram a morte e o descreveram como uma pessoa alegre, querida e que deixará saudades.
Acidente matou três pessoas da mesma família
Samuel viajava em um Volkswagen Fox com os pais quando o carro se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão, no km 475 da BR-116, em Dom Cavati, no Leste de Minas Gerais.
Duas das vítimas morreram ainda no local. A terceira chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital em Caratinga, mas também não resistiu.
Informações apuradas no local indicam que o Fox teria invadido a pista contrária antes da batida. A dinâmica, no entanto, ainda será esclarecida pelas autoridades.
O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele relatou que tentou evitar a colisão quando percebeu o automóvel vindo em sua direção.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e da concessionária responsável pela rodovia. As circunstâncias do acidente continuam sob investigação.