A morte de Samuel Eduardo Lázaro de Lima, de 29 anos, em um acidente na BR-116, em Minas Gerais, provocou comoção em Ubatuba. Samuel morreu ao lado dos pais, Antônio Alexandre de Lima, de 58 anos, e Soraia Lázaro de Lima, de 52, após uma colisão frontal registrada na segunda-feira (24), em Dom Cavati.

Samuel trabalhava no Itaguá Pizza Bar, onde era conhecido como “Samuca”. O estabelecimento publicou uma homenagem nas redes sociais e lembrou a trajetória do jovem, que fazia parte da equipe desde o início da pizzaria.

“Samuel, você saiu de férias e não voltou mais”, começa a publicação.