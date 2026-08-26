26 de agosto de 2026
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HABITAÇÃO

Estado e União subsidiarão 1,1 mil moradias em Taubaté e Jacareí

Por Sessão Extra | Taubaté | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CDHU
Os 768 apartamentos em Taubaté e as 384 residências em Jacareí serão construídas em empreendimentos particulares, com subsídio do Minha Casa, Minha Casa (para faixa 1) e do Casa Paulista
Os 768 apartamentos em Taubaté e as 384 residências em Jacareí serão construídas em empreendimentos particulares, com subsídio do Minha Casa, Minha Casa (para faixa 1) e do Casa Paulista

Moradias
O governo de São Paulo liberou, por meio do programa Casa Paulista, R$ 38,6 milhões para subsidiar a construção de 1.152 moradias na região. Serão 768 em Taubaté e 384 em Jacareí. A assinatura do repasse foi feita nessa terça-feira (25).

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Residências
Os empreendimentos particulares serão construídos com subsídio também do Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Já o recurso do governo estadual será de R$ 12,4 milhões para dois residenciais em Jacareí e R$ 26,2 milhões para apartamentos em Taubaté.

Programa
A indicação dos beneficiários será feita pelas prefeituras. As famílias atendidas serão da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, com renda de até R$ 3.200 e inscrição ativa no CadÚnico (Cadastro Único).

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