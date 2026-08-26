O São José terminou a primeira fase da Copa Paulista com a segunda melhor campanha geral e garantiu vaga direta nas quartas de final, mas a classificação não foi suficiente para evitar as vaias da torcida no Martins Pereira. Para o executivo de futebol Rodrigo Pastana, o comportamento é reflexo das frustrações recentes do clube, mas ele aproveitou a entrevista para fazer uma comparação que chamou atenção: segundo ele, o São Bernardo recebeu um tratamento diferente de sua torcida e também da imprensa.
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“É uma torcida que vem aí de anseios, de acesso e de conquistas que não aconteceram. Eu vejo como uma situação normal. Entendo que o nosso trabalho foi bem feito, que até agora o planejamento foi cumprido”, afirmou Pastana em entrevista ao programa 'Hora do Esporte', da TV Câmara de São José dos Campos.
O executivo, porém, não escondeu a irritação ao comparar a reação ao São José com a forma como o São Bernardo foi tratado após a derrota para o Santo André. “O São Bernardo, diferente de nós, e aí eu não estou falando só do torcedor, mas também da imprensa, teve uma postura completamente diferente com Rui Sacramento e seus jogadores. Aplaudiu, mesmo ele perdendo do Santo André na última partida, aplaudiu e disse que isso foi uma conquista. Infelizmente aqui não há esse tipo de reconhecimento pelas frustrações passadas”, declarou.
Apesar das críticas, Pastana fez questão de reconhecer o direito do torcedor de cobrar a equipe. “O torcedor é passional, ele tem, sim, direito de reclamar, tem direito de querer um time melhor, um time mais vibrante. Foi isso que a gente tentou fazer durante o campeonato inteiro, por isso mesmo da segunda colocação no geral”, disse.
Segundo o dirigente, o desempenho precisa ser analisado levando em consideração o curto período de preparação do elenco. O São José teve cerca de 30 dias para montar a equipe antes da competição.
“Eu tenho certeza que a gente cumpriu com um papel que deveria para um time formado há tão pouco tempo. Nós tivemos aí 30 dias de preparação, 30 dias para montar o elenco, e eu tenho certeza que esse time ainda vai longe”, afirmou.
Pastana banca trabalho de Wilson Júnior
Um dos principais questionamentos feitos ao dirigente foi sobre a permanência de Wilson Júnior, que não conquistou unanimidade entre os torcedores apesar de terminar a primeira fase com cerca de 70% de aproveitamento.
Pastana afirmou que não se deixa influenciar pelas críticas externas e defendeu a escolha do treinador. “Eu não deixo o exterior entrar nas minhas decisões, nem para dentro do vestiário ou do CT. Como dizia o velho, a unanimidade é burra. Nós não teríamos unanimidade aqui, nós não estamos nesse patamar de contratar unanimidades”, afirmou.
O executivo também negou que a contratação de Wilson Júnior tenha sido baseada apenas na relação pessoal entre os dois. “Foi muito discutida não só a contratação do Wilson, como a contratação de alguns da comissão, de alguns membros da comissão, de alguns atletas que chegaram. Quando a gente tem essa divisão de tomada de decisão a várias mãos, a chance de erro é menor. E foi isso que a gente fez, tentar minimizar o erro”, explicou.
E Pastana foi direto ao falar sobre uma eventual permanência do técnico na próxima temporada. “Com certeza ele tem qualificação para ser o nosso treinador na A2. Nós estamos sob julgamentos, sob avaliação todos os dias”, afirmou.
O contrato de Wilson Júnior, entretanto, termina ao final da Copa Paulista. Segundo Pastana, uma eventual conquista da competição poderá abrir caminho para a continuidade.
“A continuidade sempre é benéfica e a gente, ao término da Copa Paulista, vai fazer essa avaliação e tomara, com a conquista da Série D, com os objetivos realizados, ele fique para a Série A2 também”, disse.
São José terá reforços para o mata-mata
Com a classificação direta para as quartas de final, o São José ganhou algumas semanas de preparação e pretende aproveitar o período para reforçar o elenco.
Pastana revelou que o clube já contratou dois jogadores e trabalha para fechar outras duas negociações. “Nós já tínhamos mapeado o mercado. Infelizmente houve uma mudança aí na Série C. Então, algumas equipes que nós estamos monitorando já saíram do nosso mapeamento. Nós já contratamos dois jogadores e devemos fechar as outras duas contratações até sexta-feira. Provavelmente nós teremos os quatro”, contou.
O dirigente afirmou que as novas peças chegam para disputar espaço, e não com vaga garantida entre os titulares. “Chegam para brigar por posição porque o nosso elenco já é qualificado, mas chegam para brigar no nível mais alto mesmo para poder ocupar uma vaga no time titular entre os 11. Só que aí quem decide não sou eu”, brincou.
Uma das possibilidades é a contratação de outro goleiro, principalmente diante da lesão de João Lucas. “Talvez a gente traga também mais um goleiro. Muitos acham que não, mas eu sou, eu não sou teimoso, mas eu sou detalhista”, afirmou.
Por outro lado, o torcedor não deve esperar a chegada de um novo centroavante. Pastana declarou confiança nos jogadores que já fazem parte do elenco.
“O homem-gol eu já adianto que não vem. Eu confio, nós confiamos bastante no Neto, no João Guilherme e também no Café. Então, são esses três que vão conosco até o final”, revelou.
Executivo vê São José entre os favoritos
Pastana também avaliou as chances do São José no mata-mata e colocou o clube entre os principais candidatos ao título da Copa Paulista. “Chega. A gente chega com igualdade com os favoritos”, afirmou.
Na avaliação do executivo, Noroeste, Primavera, Juventus e São José aparecem entre os principais candidatos, enquanto o Linense também surge como uma ameaça.
“Eu acho que esses quatro times aí são os grandes favoritos. E vem o Linense, que é do grupo Belintani, muito bem treinado pelo Peixe, um time já maduro, mais experiente do que o time da A2, um time melhor formado, que também é um grande concorrente”, analisou.
O São José agora aguarda a definição do adversário das quartas de final. Enquanto isso, a comissão técnica terá um período maior para preparar a equipe, algo considerado importante por Pastana.
O dirigente reconheceu que o time apresentou queda de intensidade em alguns segundos tempos, mas descartou que isso seja necessariamente um problema físico.
“Eu vejo mais como uma estratégia de jogo mesmo. Nós somos muito impositivos no primeiro tempo, a gente marca muito alto. A intensidade nossa é bem alta mesmo. Nós temos um elenco enxuto, então isso nos causa alguns problemas durante a competição”, explicou.
Para o mata-mata, porém, a estratégia pode mudar. “Agora não, agora é mata-mata. Agora você tem que ter alguns cuidados. Creio eu que ele vai alterar um pouco isso”, afirmou.
São José terá jogo-treino contra o São Bernardo
Durante o período de preparação, o São José deverá enfrentar o São Bernardo em jogo-treino na próxima terça-feira, em Atibaia. O adversário disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e deve utilizar sua equipe principal.
“Eles estão se preparando com um treinador novo também, Vinícius Bergantin, na Série B. E nós vamos treinar com a equipe principal”, disse Pastana.
O clube também tenta marcar outro amistoso para o sábado, dia 5, contra o Red Bull Bragantino. Caso a negociação não avance, o São José já trabalha com alternativas.
“Nós estamos tentando algum clube do Rio e um clube também de São Paulo”, revelou.
Com a classificação direta às quartas, o São José está a quatro jogos de conquistar a Copa Paulista e garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. Para Pastana, apesar das cobranças, o time chega preparado para a fase decisiva. “Eu tenho certeza que esse time ainda vai longe”, reforçou.