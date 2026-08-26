O São José terminou a primeira fase da Copa Paulista com a segunda melhor campanha geral e garantiu vaga direta nas quartas de final, mas a classificação não foi suficiente para evitar as vaias da torcida no Martins Pereira. Para o executivo de futebol Rodrigo Pastana, o comportamento é reflexo das frustrações recentes do clube, mas ele aproveitou a entrevista para fazer uma comparação que chamou atenção: segundo ele, o São Bernardo recebeu um tratamento diferente de sua torcida e também da imprensa.

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“É uma torcida que vem aí de anseios, de acesso e de conquistas que não aconteceram. Eu vejo como uma situação normal. Entendo que o nosso trabalho foi bem feito, que até agora o planejamento foi cumprido”, afirmou Pastana em entrevista ao programa 'Hora do Esporte', da TV Câmara de São José dos Campos.